Haberler

Fen fakültesinin 5 programına FEDEK'ten akreditasyon

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, FEDEK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Biyoloji, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Matematik lisans programları akredite edildi. Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının kalite vizyonunun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi, kalite odaklı eğitim anlayışını bir kez daha tescilleyen önemli bir başarıya imza attı. 2025 değerlendirme dönemi kapsamında, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından gerçekleştirilen ara değerlendirmeler sonucunda; Biyoloji, Fizik, Kimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Matematik lisans programları akreditasyon almaya hak kazandı.

Elde edilen bu başarıyla birlikte Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun eğitim verme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, Fen Fakültesi bünyesindeki programların akademik yeterlilikleri ve sürdürülebilir kalite güvencesi sistemleri de tescillenmiş oldu. FEDEK tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde; programların eğitim-öğretim yapısı, akademik kadro yeterliliği, araştırma olanakları, öğrenci destek hizmetleri ve sürekli iyileştirme mekanizmaları detaylı bir şekilde incelendi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Kalite güvencesi süreçlerimizi daha da ileriye taşıyacağız"

Akreditasyon sürecinin yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda sürekli gelişimi esas alan dinamik bir süreç olduğuna dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarının üniversitenin kalite vizyonunun güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Rektör Hacımüftüoğlu değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: "Üniversite olarak temel önceliklerimizden biri, eğitim-öğretim faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda sürekli geliştirmektir. Fen Fakültemiz bünyesindeki beş programımızın FEDEK tarafından akredite edilmesi, bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunma noktasındaki kararlılığımızı sürdürerek, kalite güvencesi süreçlerimizi daha da ileriye taşıyacağız." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

