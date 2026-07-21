Atatürk Üniversitesinde bir akreditasyon başarısı daha: Ekonometri bölümü 3 yıllığına akredite edildi

Atatürk Üniversitesi, eğitimde kalite odaklı dönüşümünü ulusal akreditasyon başarılarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayarak 3 yıl süreyle akredite edilmeye hak kazandı.

Akreditasyon belgesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Oktay ve bölüm akademisyenleri tarafından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na takdim edildi. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, akreditasyon süreci, bölümün akademik gelişimi ve geleceğe yönelik kalite hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

STAR tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ekonometri Lisans Programı, 11 Mart 2026 - 11 Mart 2029 tarihleri arasında geçerli olmak üzere akreditasyon almaya hak kazandı. Bu belgeyle birlikte programın; eğitim-öğretim kalitesi, akademik yeterliliği, sürekli iyileştirme anlayışı ve öğrenci odaklı yaklaşımı bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmiş oldu.

"Kalite kültürünü üniversitemizin her alanına yaygınlaştırıyoruz"

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yükseköğretimde sürdürülebilir başarının temelinde kalite güvencesi anlayışının yer aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi olarak yalnızca akademik başarıyı değil, bu başarının ulusal ve uluslararası kalite standartlarıyla belgelendirilmesini de son derece önemsiyoruz. Ekonometri Bölümümüzün üç yıl süreyle akredite edilmesi, eğitim kalitemizin bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanmasının önemli bir göstergesidir. Kalite odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda eğitim programlarımızı sürekli geliştirmeye, akreditasyon süreçlerini desteklemeye ve kalite kültürünü üniversitemizin tüm akademik birimlerine yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bu başarının özverili bir ekip çalışmasının sonucu olduğuna dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, akreditasyon sürecinde emeği geçen başta Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erkan Oktay olmak üzere tüm akademik ve idari personele teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı