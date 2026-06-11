Atatürk Üniversitesi dergilerinin uluslararası indekslerdeki yükselişi devam ediyor

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü bünyesinde yayımlanan bilimsel dergiler, 2025 yılı Scopus verileriyle birlikte uluslararası akademik görünürlük açısından dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. 62 derginin 252 uluslararası indeks kaydıyla tarandığı üniversitede, CiteScore değerleri büyük ölçüde yukarı yönlü seyrederken öne çıkan dergiler alanlarındaki küresel sıralamalarla da adından söz ettirdi.

CiteScore verilerinde belirgin artış

Scopus'un her yıl güncellediği CiteScore göstergeleri, bir derginin uluslararası atıf performansını ve bilimsel etkisini ölçen önemli bir kriter olarak kabul görmektedir. 2025 yılında açıklanan verilere göre Atatürk Üniversitesi dergilerinin büyük çoğunluğu bu göstergede anlamlı yükselişler kaydetti.

En çarpıcı artış, tıp alanında yayımlanan Eurasian Journal of Medicine (EAJM) dergisinde gözlemlendi. Derginin CiteScore değeri, 2024 yılındaki 1,8 düzeyinden 2025'te 3,0'a yükselerek yaklaşık yüzde 67 oranında ilerledi. Bu sıçrama, derginin uluslararası atıf ağlarında ciddi ölçüde daha fazla yer edindiğine işaret etmektedir.

Yalnızca İngilizce bilimsel makalelere yer veren EAJM, Scopus verilerine göre son bir yıl içerisinde atıf oranını yüzde 67 artırarak önemli bir başarı elde etti. Derginin bilimsel etki düzeyini gösteren CiteScore değeri 1,8'den 3'e yükselirken, genel tıp alanında değerlendirilen 669 uluslararası dergi arasında 270'inci sıradan 192'nci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Bu başarıyla birlikte EAJM, uluslararası akademik yayıncılıkta kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilen Q2 kategorisinde üst sıralarda yer alma başarısını gösterdi.

Hemşirelik alanındaki Journal of Nursology ise yüzde 125'lik artışıyla üniversite dergileri arasındaki en yüksek gelişim oranına ulaştı; CiteScore değeri 0,4'ten 0,9'a çıktı. Current Research in Dental Sciences dergisi de 0,1'den 0,3'e yükselerek üç katlık bir performans artışı sergiledi.

Research in Sport Education and Sciences (0,2'den 0,4'e), Journal of Midwifery and Health Sciences (0,3'ten 0,4'e) ve Veterinary Sciences and Practices (0,4'ten 0,5'e) dergilerinde de sürdürülebilir gelişme eğilimi devam etti. Journal of Insect Biodiversity dergisi 0,9 CiteScore değerini koruyarak alanındaki konumunu muhafaza ederken, Sanat ve Yorum dergisi de 0,1 düzeyindeki performansını sürdürdü.

Bu dönemde değerlendirmeye ilk kez giren Research in Agricultural Sciences dergisi, 0,1 düzeyinde bir CiteScore elde ederek uluslararası görünürlük yolculuğuna başladı.

Scopus sıralamalarında dikkat çeken başarı

CiteScore verileriyle paralel seyreden Scopus sıralamalarında da üniversite dergileri kendi alanlarında önemli pozisyonlara yerleşti. Journal of Nursology, bulunduğu kategoride 35. sıraya yükselerek en dikkat çekici sıralama başarısını elde eden dergi oldu. Current Research in Dental Sciences 56. sırada, Journal of Midwifery and Health Sciences ise 126. sırada değerlendirildi.

Yaşam ve uygulamalı bilimler alanında Journal of Insect Biodiversity 154. sırada, Veterinary Sciences and Practices 180. sırada, Research in Sport Education and Sciences 240. sırada ve Research in Agricultural Sciences 252. sırada yer aldı. Eurasian Journal of Medicine ise kategorisinde 192. sıraya yerleşirken, sosyal ve beşeri bilimler alanındaki Sanat ve Yorum dergisi 566. sırada konumlandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Stratejik yatırımlarımızın karşılığını alıyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, açıklanan verileri üniversitenin bilimsel yayıncılık stratejisinin somut bir yansıması olarak değerlendirdi. Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel yayıncılık, bir üniversitenin uluslararası arenada kendini ifade etme biçimidir. Scopus'un 2025 verileri, bu alanda yürüttüğümüz kararlı ve kalite odaklı çalışmaların artık küresel göstergelere yansıdığını açıkça ortaya koymaktadır. CiteScore değerlerimizin geneli itibarıyla yükselmesi, dergilerimizin yalnızca yayın yapmakla kalmayıp uluslararası akademik camiada okunduğunu, atıf aldığını ve referans gösterildiğini kanıtlamaktadır.

Başta sağlık bilimleri olmak üzere birden fazla disiplinde elde ettiğimiz bu sonuçlar, disiplinlerarası güçlü bir yayıncılık altyapısı kurduğumuzu göstermektedir. Bu süreçte emeği geçen tüm editörlerimize, hakemlerimize ve akademik kadromuza teşekkür ediyorum. Hedefimiz, dergilerimizin daha geniş bir etki alanına ulaşması ve üniversitemizin bilimsel üretkenliğini uluslararası platformlarda daha güçlü biçimde temsil etmesidir. Bu düşüncelerle, bu alanda yapılan çalışmalar ile dünya üniversiteleri ile rekabetçi bir konuma gelmemize destek olan Bilimsel Dergiler Koordinatörümüz Doç. Dr. Okan Bağcı ile ekibine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık bilimlerindeki artış öne çıkıyor

Genel tablo incelendiğinde, en belirgin CiteScore artışlarının sağlık bilimleri alanındaki dergilerde yoğunlaştığı görülüyor. Eurasian Journal of Medicine, Journal of Nursology, Journal of Midwifery and Health Sciences ve Current Research in Dental Sciences'ın aynı dönemde eş zamanlı olarak yükselmesi, üniversitenin bu alandaki kurumsal birikiminin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunun güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Atatürk Üniversitesi, bilimsel yayıncılık alanındaki bu başarı grafiğini daha da yukarı çıkarmak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 62 dergisi ve 252 uluslararası indeks kaydıyla ülke yükseköğretiminin en köklü ve üretken üniversiteleri arasındaki yerini pekiştiren kurum, araştırma çıktılarının küresel akademik çevrelerde daha geniş bir etki alanı oluşturmasını hedefliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı