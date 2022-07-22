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Atatürk Üniversitesi atlı spor kulübünden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Atatürk Üniversitesi atlı spor kulübünden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Bilimsel, kültürel, sosyal ve teknolojik yatırımlarının yanı sıra spor tesisleriyle de adından söz ettiren Atatürk Üniversitesinde, Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022...

Bilimsel, kültürel, sosyal ve teknolojik yatırımlarının yanı sıra spor tesisleriyle de adından söz ettiren Atatürk Üniversitesinde, Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 yılı Erzurum il müsabakalarında A Gurubu ikincisi oldu.

Müsabaka sonrasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret eden Atlı Spor Kulübü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Öztürk, yardımcısı Uğur Karcıoğlu ve kulüp sporcuları, kazanılan kupayı Rektör Çomaklı'ya takdim ettiler.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin verdiği akademik eğitimin yanında kültürel, sanatsal ve sportif alanlara yönelik yaptığı çalışmalarla da öğrenci ve sporcuların kişisel gelişimlerine katkı sunduğunu belirterek, bu doğrultuda atılan adımların artarak devam edeceğini söyledi.

Çeşitli spor branşlarında Atatürk Üniversitesini başarıyla temsil eden sporcuları daima destekleyeceklerini belirterek, elde edilen başarı dolayısıyla Atlı Spor Kulübü üyelerini tebrik etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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