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Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne Yeni Bilgisayarlı Tomografi Cihazı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne Yeni Bilgisayarlı Tomografi Cihazı
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli acil sağlık hizmeti sağlayıcısı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazını tanıttı. Düşük radyasyon oranı ve hızlı çekim özellikleri ile dikkat çeken cihaz, acil sağlık hizmetlerinde önemli avantajlar sunacak.

Doğu Anadolu Bölgesinin en yoğun acil sağlık hizmeti veren kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, birçok özelliği içerisinde barındıran yeni bir Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazını hizmete sundu. Hastane envanterine kazandırılan bu yeni cihaz, özellikle acil sağlık hizmetlerinde önemli bir fark oluşturacak.

Acil servislerde düşme, çarpma, trafik kazası, travmalar, baş ağrısı ve felç gibi vakalarda hızlı ve güvenilir görüntüleme sağlamak büyük önem taşıyor. Yeni BT cihazı, kısa tetkik süresi ve gelişmiş teknolojik özellikleri sayesinde bu tür acil durumlarda sağlık ekiplerine önemli bir avantaj sunuyor.

BT Cihazı, Yüksek Çözünürlük ve Hızlı Çekim Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

Çok Özellikli yeni Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazı, hem hasta hem de sağlık çalışanı dostu özellikleriyle ön plana çıkıyor. Radyasyon oranı önceki cihazlara göre oldukça düşük olan cihaz, çevre dostu bir teknoloji sunarken, yüksek çözünürlük kapasitesiyle de tanı koyma süreçlerini hızlandırıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, cihazın 15 dakika süren çekim sürelerini 5 dakikaya indirdiğini belirterek: "Çok özellikli cihazımız sayesinde bekleme sürelerini kısaltarak aynı anda daha fazla hastaya hizmet verecek ve tedavi süreçlerini hızlandıracağız" dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Amacımız, Sağlık Çalışanlarımız İçin Daha Güvenli Bir Çalışma Ortamı Oluşturmak"

Yeni cihazın düşük radyasyon oranı ile yalnızca hastalar için değil, cihazla sürekli çalışan sağlık personeli için de büyük bir avantaj sağladığını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, bu sayede personelin mesleki risklerinin de en aza indirileceğini söyledi.

Yeni BT cihazının tanıtımında konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hastanedeki dönüşüm sürecine değinerek: "Eskiyen ve işlevini yitiren cihazların yenilenmesi bir zorunluluk haline geldi. Geçtiğimiz hafta 2 üst teknoloji ultrason cihazını hastanemize kazandırmıştık. Şimdi de yeni BT cihazımızla hizmet kalitemizi daha da artırıyoruz. Hem hastalarımızın hem de personelimizin sağlığını gözeten bu yenilikçi cihazın uzun yıllar boyunca hastanemize hizmet edeceğine inanıyorum. Sağlıkta Teknolojik Dönüşüm sürecimiz hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Hastaneye ve Bölgeye Katkı Sağlayacak

Yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazının, yalnızca Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi için değil, aynı zamanda bölge halkı için de önemli bir kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Rektör Hacımüftüoğlu, gelişmiş teknolojik donanımıyla hasta memnuniyetini artıracak olan cihazın hem hastaneye hem de bölge halkına hayırlı olmasını dileyerek, sürece katkı sağlayan tüm sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Çakır, Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Erol Akpınar, Hastane Başmüdürü Fedli Dumlu ile bölüm akademisyenleri ve çalışanlarının yer aldığı hastane ziyareti, cihazın hangi alanlara yönelik kullanılacağına ilişkin detaylar paylaşılmasıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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