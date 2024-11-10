Atatürk'ün Aramızdan Ayrılışının 86. Yıldönümü Anma Programı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıldönümü dolayısıyla yapılan anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile devam etti.
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıldönümü münasebetiyle Bilecik'in Bozüyük ilçesinde anma programı düzenlendi.
Cumhuriyet meydanında gerçekleşen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Ardından, İstiklal Marşı hep birlikte okundu. Daha sonra ilçe protokolü, Metristepe Kültür Merkezine geçerek Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu tarafından hazırlanan anma programına katıldılar. Törene katılan Kıbrıs Gazisi 70 yaşında Ertuğrul Özdemir; "Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıldönümünü saygıyla ve özlemle anıyorum. Hep onun izindeyiz" dedi. - BİLECİK