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Atatürk Oratoryosu Erzurum'da Düzenlendi

Atatürk Oratoryosu Erzurum'da Düzenlendi
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Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümünde, ERSANDER ve Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi ortaklığında düzenlenen Atatürk Oratoryosu, NFK Kültür Merkezi'nde büyük ilgi gördü. Etkinlikte öğrenciler Atatürk'ü anarak çeşitli performanslar sergiledi.

ERSANDER ile Mümtaz Turhan Anadolu Lisesinin ortaklaşa düzenlediği Atatürk Oratoryosu ilgi gördü.

Cumhuriyetin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıldönümü nedeniyle; kısa adı ERSANDER olan Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği ile Palandöken'deki Mümtaz Turhan Anadolu Lisesinin ortaklaşa düzenlediği Anadolu Destanı, Atatürk Oratoryosu, NFK Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu eğitimci Sevnur İçyar'ın yaptığı Atatürk'ü anma gecesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sevnur İçyar'ın seslendirdiği 'Bir tutkudur Mustafa Kemal' şiirinin ardından, eğitimci Hakan Yeşilyurt, Atatürk'ün askeri yönünü ve savaşlarda destanlaşan başarısını anlattı. Öğrenci Belinay Gül, 'Mustafa Kemal seslense', Öğrenci Salih Yeşilyurt da 'Mustafa Kemal'i düşünüyorum' şiirini okudu, sonra Atatürk konulu video gösterisi yapıldı.

Gecenin finalinde, Lise 9 ve 10'uncu sınıflarda okuyan 55 kız ve erkek öğrenci, Anadolu Destanı, Atatürk Oratoryosunu canlandırdı. ERSANDER Başkanı, Lise Müdürü Ümit Gergit, oratoryonun metin yazarlığı ve seslendirmesine sağlarken, Türk Halk Müziği Sanatçısı Vahit Alkır, 'Eledim eledim höllük eledim', 'Göç göç oldu' ve 'Hani yaylam' türkülerini söyledi. Müzik Öğretmeni Murat Yakut ise Sivas, Ankara, İzmir yörelerine ait türküleri bağlama ile çaldı ve okudu.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinlik, beğeni toplarken uzun yıllardan bu yana Erzurum'da ilk kez Mustafa Kemal Atatürk, oratoryo ile anılmış oldu.

Öte yandan oratoryoda, Levent Çakır ve Hakan Yeşilyurt ana kumandada görev alırken, Cem İçyar da anma programının yönetmenliğini yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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