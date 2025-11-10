Haberler

Atatürk, Edebiyete İntikalinin 87. Yıl Dönümünde Anıldı

Atatürk, Edebiyete İntikalinin 87. Yıl Dönümünde Anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törende çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla yer aldı ve duygusal anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlikler ve saygı duruşlarıyla anıldı. Çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla anma töreni için Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda bulunan odasında tören düzenlendi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Anma törenine katılan vatandaşlar duygularını anlattı

Dolmabahçe Sarayı'na gelen Belgin Pehlivanoğlu, "Öğrenciler, yaşlılar herkes burada. İlk defa bu sene buraya geldim ama her özel günde Anıtkabir'e gidiyorum. İyi ki bize bu vatanı bırakmış" dedi.

10 Kasım nedeniyle şehir dışından geldiğini belirten Ayten Börek, "Eşimle Eskişehir'den geldim. Bu anı burada yaşamak için ikinci kere geliyorum. Sanki az önce ölmüş kadar duygusalım" şeklinde konuştu.

Duygulu anlar yaşayan Muammer Börek ise "Heyecanlıyım, düşüncelerimi aksettiremiyorum. Birazdan ziyaret edeceğiz bambaşka duygu. O anı yaşamak için buraya geldik. İlk geldiğimde de ağlamaklı oldum" ifadelerini kullandı.

Ülker Yıldız isimli vatandaş ise, "Hem üzgünüm, hem mutluyum. Bu insanları gördükçe daha çok mutlu oluyorum. Her sene gelemiyorum. Bazen çok yağmurlu oluyor, çıkamıyorum. Mümkün olduğu kadar gelmeye çalışıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu

Kent meydanında tek başına saygı duruşunda bulundu
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.