Ataşehir'de İmar Planı Değişiklikleri Kabul Edildi

Ataşehir'deki birçok mahalleyi ilgilendiren nazım imar planı ile uygulama imar planı değişikliklerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, basın mensupları, mahalle muhtarları ve Ataşehir Kent Konseyi temsilcileri ile bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yaptı.

11 Ocak'taki İBB Meclisi toplantısında, Ataşehirlilerin dört gözle beklediği imar planları ile ilgili önemli kararlar alındı. Ferhatpaşa Mahallesi'nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile Örnek - Esatpaşa - Fetih - Kayışdağı - İnönü ve Küçükbakkalköy mahallelerinin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planı itiraz dosyaları İBB Meclisi'nden geçti. İçerenköy Mahallesi'nin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerine ilişkin 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının da İBB İmar Komisyonu'nun Şubat ayındaki toplantısında görüşülmesi planlandı.

İBB Meclisi'nde verilen onayın ardından düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Başkan Battal İlgezdi, Ferhatpaşa, Örnek, Esatpaşa, Fetih, Kayışdağı, İnönü ve Küçükbakkalköy mahallelerinin imar planı değişikliklerinde önemli adımlar atıldığını, İçerenköy uygulama imar planı ile Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin nazım ve uygulama imar planlarının da önümüzdeki ay çözüme kavuşacağını dile getirdi.

Basın mensupları ve mahalle muhtarları ile yapılan bu toplantının ardından, mahallelere özel vatandaşların katılacağı bilgilendirme toplantılarına devam edileceğini belirten Başkan İlgezdi, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve güvenli kent yaratmanın ilk şartının doğru imar planları yapmak olduğunu söyledi.

Yeni imar planları hakkında mahalle mahalle bilgilendirmede bulanan Başkan İlgezdi, şunları kaydetti:

"Ferhatpaşa Mahallesi'ni kapsayan alanda 1 buçuk emsal değeri ve 6 kata izin veriliyor. Ataşehir Belediyesi olarak 1/1000 ölçekli planları hızla hazırlayıp, İBB'ye onaylatacağız ve sorun tamamen çözülmüş olacak.

İçerenköy Mahallesi'nde rezerv alan olarak ilan edilen bölgelere yaptığımız itiraz neticesinde, bu bölgeler rezerv alan olmaktan çıkarıldı. Emsal değeri 2.10 oldu. İçerenköy'ün imar planı Şubat ayındaki İBB Meclisi toplantısında görüşülecek.

Küçükbakkalköy Mahallesi'nde imar planı 1.8 emsal ve 15 kat olarak onaylandı. Örnek, Fetih ve Esatpaşa mahallelerinde parsel bazında yaşanan sorunlar çözüldü.

Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinde; 1000, 2000 ve 3000 metrekare alanlara ada transferi hakkı getirildi. 3000 metrekare alanlar 2.5 emsal değerine kavuştu. Ayrıca 'inşaat yapılamaz' şeklinde olan alanlar, yeniden jeolojik çalışma yapılıp Bakanlığa onaylatılarak ve önlem alınarak inşaat yapılabilir alana çevrildi. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerimizin imar planları da Şubat ayındaki İBB Meclisi toplantısında görüşülecek.

Yeni Çamlıca, Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerimizin 50 yıllık tapu ve mülkiyet sorunu bulunuyordu. Sorunun çözülmesi için İBB ve Tapu Kadastro Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler ve çalışmalar başarılı oldu. Ataşehir'den sonra İBB encümenleri çalışmaları onayladı, kadastro onayladı, dosya Tapu Müdürlüğüne intikal etti. İstenen bazı değişiklikler tamamlandı. Tapu Müdürlüğünden onay bekleniyor.

Kayışdağı ve İnönü mahallelerinde ise, 'toplulaştırılacak alanlar' için bulunan rezerv alan kararı kaldırıldı. Kayışdağı Mahallemizde 1000 metrekareden büyük parsel oluştuğunda yüzde 20 sosyal donatı alanlarından transfer getirilirse 2.07 emsal değeri, İnönü Mahallemizde toplulaştırma alanlarına 2.10 emsal değeri verildi".