Ataşehir'de 'Dünya Temizlik Günü' Etkinliği Düzenlendi

Ataşehir Belediyesi "Dünya Temizlik Günü" vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde farkındalık etkinliği düzenledi. Belediye çalışanları ile çevre gönüllüleri atık topladı.

Ataşehir Belediyesi, "Dünya Temizlik Günü" etkinlikleri kapsamında Let's Do It Türkiye iş birliğiyle Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde atık topladılar. Farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, belediye çalışanları, Let's Do It Türkiye ekibi ile çevre gönülleri katıldı.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Çerkez, "Bildiğiniz gibi bu dünyada yalnız bizler yaşamıyoruz. Yaşayan tüm varlıkların hakkını gasp etmemek adına Ataşehir Belediyesi olarak çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak, çöp kirliliğini yenmek ve yaşanabilir yarınlar için bu etkinliği düzenledik. Katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİMŞEK: DOĞAMIZA VE YAŞAM ALANLARIMIZA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Şimşek ise "Ekiplerimiz ve çevreye duyarlı gönüllülerimizle birlikte hem çöp toplama hem de ayrıştırma çalıştırmalarını yaptık. Hastanenin bahçesini ve Yürüyüş Parkuru' nu silip süpürdük, bahçeye atılan çeşitli atıkları topladık. Ataşehir'in en büyük yeşil alanlarında biri olan bu yerde sürdürülebilir temiz bir gelecek sağlamak için hepimizin üzerine düşen görevler var. Doğamıza ve yaşam alanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Doğa, bize güzel bir yaşam alanı sunmuş. Biz bu yaşam alanında gayet güzel bir şekilde yaşamak varken maalesef doğayı kendi ellerimizle kirletiyoruz. Bugün de burada işte tam da bu sebeple çevre duyarlılığı artırmak amacıyla hem belediyemizin hem sivil örgütlerimizin destekleriyle bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Temiz bir çevre, temiz bir dünya ve tabii ki temiz bir hastane sloganıyla yola çıktık."

Let's Do It Türkiye ekibinden Nur Buğlem Onur da, "Sürdürülebilir temiz bir gelecek sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik etmek, atık üretmemeyi ve gereksiz tüketime dur demeyi hedefleyen çalışmalara da destek veriyoruz" diye konuştu.