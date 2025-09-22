Atama Bekleyen Öğretmenler İçin Yeni Tepkiler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in atama bekleyen öğretmenlerle ilgili değerlendirmesine tepkiler sürüyor. Bakan Tekin'in "Sınavı kazanamadıkları için atanamıyorlar, gidip merdiven altı kurs açıyorlar" ifadelerine bir tepki de Demokrat Eğitimciler Sendikası'ndan geldi.

Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç atama bekleyen öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamada, ülkemizde her yıl binlerce gencin büyük bir umutla Eğitim Fakültesinden mezun olduğunu belirterek, "Ancak ne yazık ki bu umut, kontenjan yetersizliği ve plansız öğretmen istihdam politikaları nedeniyle yerini hayal kırıklığına bırakmaktadır. Bugün yüz binlerce öğretmen, yıllarca emek verdiği mesleğini icra edememekte, farklı işlerde çalışmak zorunda kalmakta ya da işsizliğe mahküm edilmektedir" dedi.

Atama bekleyen öğretmen sorunu plansızlığın eseridir

Eğitim Fakülteleri kontenjanları, öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak belirlenmediğini söyleyen Mehmet Güleç, açıklamasında şunları kaydetti; "Üniversiteler sürekli mezun verirken Milli Eğitim Bakanlığı bu mezunlara yeterli istihdam alanı açmamaktadır. Bu çelişki hem öğretmen hem de eğitim sisteminde ciddi bir plansızlığı gözler önüne sermektedir.

Atanamayan öğretmen değil plansızlığın kurbanı edilmiş öğretmen sorunumuz var

Sayın Bakan "Sınavı kazanamadıkları için atanamıyorlar, gidip merdiven altı kurs açıyorlar" demiş. Öncelikle ifade etmek gerekir ki sınavı kazanıp kazanamama meselesi değildir bu konu. Alanında çok az kontenjan ilan edilmiş lakin sınavdan 90 almış ya da mülakatla mağdur olmuş bir öğretmenimiz sınavı kazanamamış mı oluyor? Bazı branşlarda atama şansı yok denecek kadar az iken bu kadar mezun vermemiz anlaşılır gibi değil. Aslında sorunun adını net ortaya koymak lazım. Ülkemizin atanamayan öğretmen değil plansızlığın kurbanı edilmiş öğretmen sorunu vardır.

Atama bekleyen öğretmen sorunu çözülmelidir

Eğitim Fakültesi sayısı ve kontenjanları ülkemizin öğretmen ihtiyacına göre yeniden düzenlenmeli, atama bekleyen binlerce öğretmenlerimize yönelik şeffaf, adil ve planlı bir istihdam politikası uygulanmalıdır. Unutmayalım ki bu sorun eğitim sistemimizin kanayan yaralarından biridir ve acilen çözüm beklemektedir. Zira bugün Eğitim Fakülteleri yıllarca öğrenci almasa ülkemizin öğretmen ihtiyacını karşılayacak binlerce mezunu var. Yıllarca emek verip mezun olup akabinde de KPSS'den yüksek puan almış ancak buna rağmen ataması yapılmayan meslektaşımızın bu saatten sonra ne iş yapması beklenmektedir? Unutmayalım ki ataması yapılmayan öğretmenlerimizin gelecekleri ülkemizin geleceğidir. Bizler, öğretmenlerimizin emeğinin heba edilmediği, öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim aldığı bir Türkiye için bu sorunu her fırsatta haykırmaya devam edeceğiz." - ERZURUM