Atakum Belediyesi, Özgecan Kadın Danışma Merkezi'yle Kadınlara Desteğini Sürdürüyor

Atakum Belediyesi'nin kadınların ihtiyaç duyabileceği sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki desteği sağlayan Özgecan Kadın Danışma Merkezi, kadınlarla dayanışmayı büyütüyor. Özgecan Kadın Danışma Merkezi Koordinatörü Hicran Karadoğan, " Samsun'un her yerinden gelen kadınlara kapımız açık. Çünkü kadın dayanışmasına ve iş birliğine gerçekten de inanıyoruz" dedi.

Kadınların yaşadıkları sosyal, psikolojik, ekonomik, hukuki ve geleneksel sorunlarla baş edebilmeleri ve katılımcı, üretken, kendi kendilerine yeterli hale gelmeleri amacı ile koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ve rehabilitasyon hizmetleriyle kadınların yanında olan Özgecan Danışma Merkezi, faaliyete geçtiği 8 Mart 2023 tarihinden bu yana kadınlara desteğini sürdürüyor.

Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nin faaliyete geçişiyle alakalı bilgi veren Karadoğan, şunları kaydetti:

"Atakum Belediyesi'ne bağlı olarak çalışıyoruz. Atakum Belediyesi'nin kadın dernekleriyle yapmış olduğu iş birliğiyle kadının güçlenmesi alanında diğer kurumlara yönelik bir izleme ve değerlendirme çalışması yaptık. Çalışma sonrasında bugüne kadar Samsun'da şiddet mağduru, psikososyal desteğe ihtiyacı olan kadınların başvurabilecekleri bir merkez olmadığını gördük. Atakum Belediyesi ile yapılan istişareler sonrasında da bu merkezin açılmasına karar verildi. Daha öncesinde Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi de kadınlara psikososyal destek veren değil, kültürel ve sosyal faaliyetler sunan bir merkezdi. Bölgenin kadınlar tarafından biliniyor olması daha da fazla kadına ulaşmamıza destek oldu. Böylece kadınların psikolojik, hukuki destek alabilecekleri bir merkez kurduk. Yönergemiz de bu doğrultuda hazırlandı. Bu anlamda aslında Özgecan Kadın Danışma Merkezi, bir yerel yönetimin mali ve insan kaynağı açısından desteklediği Samsun'un ilk merkez olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu merkezi kurduktan sonra sadece kendi çevresindeki kadınların değil, şehrin başka yerlerinde yaşayan kadınların da gelebileceği bir nokta olmayı amaçladık. Bunun için de tanıtım faaliyetlerimize ağırlık verdik. Yeşilyurt AVM'de kurduğumuz stantla üç gün boyunca Özgecan Kadın Danışma Merkezi'mizi anlattık."

Şiddet mağduru veya özel ihtiyaç sahibi olan kadınların Özgecan Kadın Danışma Merkezi'ne sosyal medya, telefon, mail veya yüz yüze başvuru yapabildiklerini aktaran Karadoğan, şöyle devam etti:

"444 40 12 numaralı hattan, ozgecankdm@atakum.bel.tr mail adresinden, İstiklal Mahallesi 862. Sokak No: 5'ten bize ulaşabilirler. Bir kadın merkezimize geldiği zaman öncelikle sosyal hizmet uzmanımız ve psikoloğumuzla görüşme gerçekleştiriyor. Onu dinleyerek birlikte bir ihtiyaç analizi yapıyoruz. Acil bir müdahale gerekiyorsa bu anlamda yasal mevzuat çerçevesinde Samsun'da da var olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne yönlendiriyoruz. Yine gerekirse kolluk güçleriyle de iş birliği yapıyoruz. Bunların yanında da maddi bir ihtiyaç durumu varsa hem Atakum Kaymakamlığı'mızın hem de Atakum Belediyemizin sosyal yardımlaşma birimlerinden gerekli desteği sağlıyoruz. Daha sonraki zamanda da müracaatçılarımızla ilişkilerimiz devam ediyor. Merkezimizde güçlenme anlamında yapılan çalışmalara da davet ediyoruz. Bu anlamda süreci takip edilen bir vaka olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Karadoğan, Samsun'un her yerinden gelen kadınlara kapılarının açık olduğunu belirterek, "Bizler kadın dayanışmasına ve iş birliğine gerçekten de inanıyoruz. Bu anlamda da iş birliği içerisinde olduğumuz sivil toplum örgütleri var. Onlardan da gerekli desteği alarak kadının daha da güçlendirilmesi konusunda birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Merkezimizin politikalarını belirlerken elimizdeki verilerin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bize müracaat eden kadınlarımızla yaptığımız her görüşmeyi toplumsal cinsiyete duyarlı bir veri haline de dönüştürüyoruz" diye konuştu.