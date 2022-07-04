Atakum Belediyesi'nden Doğa Şenliği

Atakum ilçesine bağlı Kocadağ Yaylası, doğa şenliğine ev sahipliği yaptı. Kocadağ'ın Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri olduğunu söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Bu tip etkinliklerle Kocadağ'ı turizme kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi, Atakum Kent Konseyi, Samsun Dağcılık Derneği (SAMDAK), Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği, Türkiye Ormancılar Derneği, Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü ortaklığında 'Atakum'un Yaylası Kocadağ, Şenliğe Yürüyelim' sloganıyla düzenlenen şenlik, katılımcılarına keyifli anlar yaşattı.

İki gün süren şenliğe yurttaşlar, Atakum Belediyesi önünden kalkan otobüslerle taşındı. Şenliğe katılan doğaseverlerle bir araya gelen Başkan Cemil Deveci, etkinlik alanındaki karavanları ve çadırları dolaşarak Atakumlularla sohbet etti.

Doğa yürüyüşü ile başlayan program, yamaç paraşütü gösterisiyle devam etti. Şenlik konuklarının merakla izlediği gösteride sporcular antrenman yaptı. Doğa içinde bisiklet turu, sokak oyunları, oryantiring gibi etkinlikler yer aldı.

Geçmişte, 'Kocadağ Yürüyüşü' adı altında düzenlenen etkinliğin bu sene daha yoğun bir programla gerçekleştiğini belirten Başkan Deveci, şöyle konuştu:

"Karavan sahipleriyle, arkadaşlarımızın çadırlarıyla, müzik gruplarıyla burada iki günlük yoğun bir program. Yeşille kenti, kent kültürüyle kırsalı birleştirmeye çalışıyoruz. Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri Kocadağ. Bu tip etkinliklerle Kocadağ'ı turizme kazandırmaya çalışıyoruz. Deniz ve kum turizmi ile dağ turizmini bütünleştirmeye çalışıyoruz. Deniz ve kum için Samsun'a, Atakum'a gelenleri Kocadağ'a da çıkarmak istiyoruz. Eğer bu bütünlüğü sağlayabilirsek, burada bu yolun bir ihtiyaç olduğu görülecektir. Kenti yönetenler, Büyükşehir Belediyesi, Atakum Belediyesi, İl Valisi bu yolun yapılmasının bir ihtiyaç olduğunu göreceklerdir. Hem orman yolu hem yangın yolu hem de bugün yaptığımıza benzer kültürel etkinlikleri düzenleyenlerin yolu olarak bu yol bir ihtiyaçtır. Yapılması gerekiyor.

Üretici ile kentteki tüketiciyi bütünleştirmeye çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimize ekonomik girdi sağlamaya destek veriyoruz. Sosyal ve kültürel etkinlikler buna yöneliktir. Önümüzdeki yıllarda etkinliği daha da geliştirerek tekrarlayacağız. Doğa sporunu turizmin içine katacağız. Atakum'u, Samsun'u çekim merkezi haline getirmeye çalışacağız. Özellikle karavanseverlerin bir istekleri var. 'Bize yaz kış bir yer bul' diyorlar. O alanı oluşturmaya çalışacağız. Gençler şenliğe ilgi gösterdi. Sanatın, müziğin, sporun olduğu yerde onların olması lazım. Belki önümüzdeki dönemde ressamlar tuvallerini alıp buraya gelecekler ve Atakum'un manzarasını çizecekler. Burada harika manzaralar var."

ANKA / Yerel