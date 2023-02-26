Atakum Belediye Başkanı Deveci: 'Her Binaya Bir Karne Vereceğiz'

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçedeki binaların zemin ve yapı denetimi için çalışmalara başlandığını belirterek, “Binaların tek tek hikayelerini yazacağız. Her binaya bir karne vereceğiz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ilçedeki binaların zemin ve yapı denetimi için çalışmalara başlandığını belirterek, "Binaların tek tek hikayelerini yazacağız. Her binaya bir karne vereceğiz" dedi.

Başkan Deveci, Samsun Hayat Medya ile BRTV'nin ortak yayını ' Deprem Özel' programında Soner Cabbar'ın sorularını yanıtladı. Yaşanan deprem felaketlerinin ardından ilçedeki gönüllülerin dayanışması ve Atakum Belediyesi'nin depreme yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Deveci, konunun uzmanlarıyla Deprem ve Kentsel Gelişim Çalıştayı düzenleyeceklerini açıkladı.

Atakum'da deprem bölgesine destek olmak için ortaya çıkan birlik ve beraberlikle gurur duyduklarını aktaran Deveci, şunları söyledi:

"Gönüllülerimizin desteğiyle 64'ü TIR olmak üzere toplamda 89 kamyon ve orta ölçekli kamyon ihtiyaç malzemesi gönderdik. Araç şoförleri de tamamen gönüllüydü. Gönüllü gençlerimizin içinden aldıkları bursları depremzedelere bağışlayan çok kişi oldu. Daha sonra kendileri gelip onları deprem bölgesine göndermemi istedi. Biz gençlerle, gönüllülerle, belediyenin genç personeliyle, dilerim bir daha yaşamayız ama, depreme hazırlık yapmayı planlıyoruz. Gönüllülerin konunun uzmanlarından, AFAD'dan AKUT'tan eğitim almasını sağlamak istiyoruz."

Atakum'un yapı stoku üzerinde uzun süredir çalışma yaptıklarını kaydeden Deveci, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"RİSKLİ BİNALARA MÜDAHALE EDECEĞİZ"

"2018'deki deprem yönetmeliğinden önceki imar yönetmeliğine göre ruhsatlandırılmış ve imar affından yararlanmış binaların tek tek hikayelerini yazacağız. Her binaya bir karne vereceğiz. Belediyemiz internet sitesinden bu bilgilere ulaşılabilecek. İnsanlar alacakları binanın hikayesini görebilecek. Riskli binalara müdahale edeceğiz, ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. 2018'de yönetmelik değişti. Bu değişiklikten etkilenmemek ve önceki imar haklarından yararlanmak için çok sayıda arsa sahibi inşaat ruhsatı almış. Belediyeler de kasamıza para giriyor diye teşvik etmiş. Şimdi şöyle bir tartışma var ortada. 2018 yılı öncesi ruhsat alanlar, 'Biz önceki yönetmelik hükümlerine tabiyiz. Yani yapı denetim firmasının denetimine tabi değiliz' diyor. Belediye bürokrasisinde de bu konuyu tartışıyoruz. Evet kazanılmış bir hak var ama insan ve toplum sağlığını ilgilendiren yapı tekniğiyle ilgili kazanılmış hak olamaz. O zaman aldığın ruhsat kaç katsa senin olsun ama inşaatın bugünkü yönetmeliğin tekniğiyle, gerekli sorumlulukların yerine getirilerek yapılması lazım. Bu hukuki bir şeydir, ben hukukçu olarak böyle düşünüyorum. Bu konuda da sorumluluğu üstleniyorum. Arkadaşlarımız şu an çalışma yapıyor. Bu konuyu önümüzdeki meclise sunacağız."

DEPREM VE KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Deveci, Atakum'da eski yönetmeliğe göre ruhsatlı çok bina olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu binaların mevcut yönetmeliğe uygun inşaat yapılıp yapılmadığını tespit edip yapı denetimi yoksa ilgili birimleri harekete geçireceğiz. Yapı denetimine girmesini sağlayacağız. Sadece yapı değil zemin denetimi de olacak. Yakın bir zamana kadar zemin etütleri her parsel için yapılmıyordu. Her parsel için tek tek zemin etüdü istiyoruz. Yönetmelikte değişiklik olmalı. Önümüzdeki günlerde tüm paydaşlarıyla birlikte Deprem ve Kentsel Gelişim Çalıştayı yapacağız. Üniversitenin, meslek odalarının, deprem uzmanlarının desteğiyle hem bir farkındalık yaratacağız hem de Türkiye'yi uyaracağız. Ortak akılla akademik ve bilimsel bir yol haritası çizeceğiz."