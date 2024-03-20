Ata Buz Müzesi Erzurum'da Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Atatürk Üniversitesi tarafından 2020 yılında hizmete açılan Güzel Sanatlar Fakültesi Ata Buz Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin Türkiye'deki ilk ve tek temsilcisi olan ve bu anlamda öncü bir kimlik oluşturan Ata Buz Müzesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin sanata ve sanatçıya destek misyonu olarak yer alıyor.

Bu kapsamda Ata Buz Müzesini ziyaret eden Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdür V. Osman Codur, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Oktay Güven ve Ata Buz Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat eşlik etti.

Dört mevsim yerli ve yabancı misafirlerini sıfırın altında 5 derecede ağırlayan Buz Müzesi hakkında Koordinatör Prof. Dr. Mustafa Bulat'tan bilgi alan Vali Çiftçi, eserleri ilgiyle inceledi. Türkiye'deki ilk ve tek buz müzesinin Atatürk Üniversitesi tarafından Erzurum'da açılmasının Erzurum için büyük şans olduğunu belirten Vali Çiftçi, bu hizmet dolayısıyla Rektör Çomaklı ve ekibine teşekkür ederek Erzurum halkını Ata Buz Müzesini ziyarete davet etti.

Vali Mustafa Çiftçi'nin ziyareti ve ilgisi dolayısıyla memnuniyetini dile getiren Rektör Çomaklı ise müzenin birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak aynı zamanda kültürel birlikteliği de sağladığını söyledi. Bilimi toplumla buluşturma ve topluma hizmet noktasında Atatürk Üniversitesinin örnek çalışmalar gerçekleştiğini vurgulayan Rektör Çomaklı, Ayrıca Atatürk Üniversitesi bünyesinde Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ve Tarım Müzesi gibi önemli müzeler açıldığını da sözlerine ekledi. - ERZURUM