Astana'da Türk Dünyası Panelinde Ortak Gelecek Vizyonu

Kazakistan'ın başkenti Astana, İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panele ev sahipliği yaptı.

İletişim Başkanlığı tarafından Kazakistan'ın başkenti Astana'da "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı panel düzenlendi. Panelde Türk dünyasının ortak alfabesi, dezenformasyonla mücadele ve entegrasyon yolunda atılacak adımlar ele alındı. Panelin açılışında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinçci ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu konuşma yaptı. Açılışta ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın video mesajı katılımcılara izletildi. Duran, Türk dünyasında dezenformasyonla mücadelenin önemine dikkat çekerek, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin bölgesel iş birliğine katkı sağlayacağını belirtti.

Uluslararası Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Janat Momınkulov ve Doç. Dr. Talgat Moldabay ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Suat Beylur katıldı. Panelde Türk dünyasında entegrasyonun geleceği, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rolü, ekonomik iş birliği, ortak yatırımlar, Orta Koridor, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliği imkanları değerlendirildi. Ortak Türk Alfabesi, kültürel iş birliği ve kamu diplomasisi konularında da görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, Türk devletleri arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesinin bölgesel kalkınma ve istikrara katkı sağlayacağını belirtirken, etkinliğin Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi öncesinde ortak gündemin değerlendirilmesine imkan sunduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı