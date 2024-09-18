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Aşpişen Köyü'nde Modern Yaşam Alanı ve Sonsuz Havuz

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Erzurum-Artvin sınırındaki Aşpişen köyü, iş insanı Aydın Çiçek'in inşa ettiği modern bir yaşam alanı ve dikkat çekici bir sonsuz havuz ile doğa ile tarihin buluşma noktasını oluşturuyor. Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalan köyleri yeniden canlandırma amacıyla yapılan bu proje, bölgenin ziyaret çekim merkezlerinden biri haline geldi.

Erzurum- Artvin sınırında yer alan Aşpişen köyü, doğanın ve tarihin büyüleyici güzelliklerine bir yenisini ekledi. İş insanı ve mimar Aydın Çiçek, baraj nedeniyle Yusufeli ilçesinin ve köylerinin sular altında kalmasının ardından, bölgeye olan ilgiyi artırmak ve doğduğu yerlerden kopmamak amacıyla Aşpişen'de kendine modern bir yaşam alanı inşa etti. Bu yaşam alanının en dikkat çekici unsurlarından biri ise 'sonsuz havuz' oldu.

Yusufeli Barajı'nın yapım süreci boyunca birçok köy ve ilçe merkezi sular altında kaldı. Bölgede yaşayan birçok insan, ya başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı ya da yeni yerleşim alanlarına taşındı. Ancak bazıları, doğdukları toprakları terk etmek yerine burada kalıp yeni yerleşim yerleri kurma yoluna gittiler. Bunlardan biri olan Aydın Çiçek, Aşpişen köyünde modern bir ev ve Avrupa standartlarında bir sonsuz havuz inşa etti. Bu proje, kısa sürede hem Erzurum hem de Artvin'de büyük ilgi gördü.

Aydın Çiçek'in yaptığı bu sonsuz havuz, bölgeye gelen ziyaretçilerin hayranlıkla izlediği bir yapı haline geldi. Avrupa'nın çeşitli noktalarında görülen sonsuz havuzlar, şimdi Erzurum ve Artvin'in sınırında, doğanın kalbinde yer alıyor. Baraj gölü ile aynı renk tonlarına sahip olması için özel olarak üretilen fayanslar kullanılarak yapılan bu havuz, ışıklı ve ısıtmalı sistemi ile de dikkat çekiyor. Bu modern yapının yanı başında, Aşpişen Kalesi'nin tarihi dokusu ve uçsuz bucaksız kanyonlar, bölgeye gelenlere hem doğa hem de tarihle iç içe olma fırsatı sunuyor.

Havuzun bulunduğu bölge, sadece modern bir yapıdan ibaret değil. Yalnızca 5 kilometre uzaklıkta Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan Tortum Şelalesi, Öşkvank Kilisesi ve Yedigöller gibi doğal ve tarihi güzellikler, ziyaretçilerin ilgisini çeken diğer önemli noktalar arasında. Ayrıca, baraj gölü ile birlikte bölgenin maviliği ve muhteşem manzarası, doğaseverler ve tarih meraklıları için benzersiz bir deneyim sunuyor.

Aydın Çiçek'in bu modern projesi, tarihin ve doğanın tam kalbinde yer alarak bölgenin cazibesini artırıyor. Erzurum ve Artvin sınırındaki bu modern yapı, geleneksel köy yaşamı ile modern mimarinin bir araya gelerek nasıl bir uyum içinde olabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak gösteriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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