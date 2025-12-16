Haberler

Manken Aslı Baş'ın 15 Yıl Önce "Şüpheli" Şekilde Ölümüne İlişkin Davanın Duruşması Yapıldı

Güncelleme:
Muğla'da hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın davasında Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma gerçekleştirildi. Baş ailesinin avukatı, mahkemenin eksik hususları tamamlayarak duruşmayı ertelediğini belirtti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'da 15 yıl önce "şüpheli" şekilde hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşma yapıldı. Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş, "15 sene süren bir adalet, adalet olamaz. Bu yargı sisteminde davamızda türlü tiyatrolar, türlü oyunlar... Neden bu kadar sürüyor? Yani olay yerinde mobese kameraları sökülüyor. Tekniker aranıyor. ve bu deliller kaldırılıyor. Bir sürü delil kaldırıyorlar. Eğer bu kadar delil kaldırılmışsa bunlar neden serbest geziyorlar" dedi.

"15 sene süren bir adalet, adalet olamaz. Bu yargı sisteminde davamızda türlü tiyatrolar, türlü oyunlar... Neden bu kadar sürüyor? Yani olay yerinde mobese kameraları sökülüyor. Tekniker aranıyor. ve bu deliller kaldırılıyor. Bir sürü delil kaldırıyorlar. Eğer bu kadar delil kaldırılmışsa bunlar neden serbest geziyorlar? Yargıtay eksiklerini ortaya koydu. Bunlar nasıl serbest gezebiliyorlar? Bu davadaki bu adaletsizlik artık bizim canımıza yetti. Her türlü yalan. Bakın duyduğumuz savcı, oturuyorlar bir masada 'sen şu ifadeyi ver'. 'Sen şu ifadeyi ver' diye ayrı ayrı ifade alıyor. Böyle bir ifade var mı? Bilim kurgu gibi bunlar olayı kurguluyorlar. Biz adalet istiyoruz. Biz adil yargı istiyoruz. Bizim kimseyle bir şeyimiz yok. Benim çocuğumun kanı yerde kalmasın. Hak yerini bulsun."

Ne olmuştu?

Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Yalıkavak Mahallesi'nde iş insanı Ahmet Derya Bayer'e ait villanın terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Ahmet Bayer ile oğulları Hakan Sadi Bayer ve Volkan Bayer hakkında "nitelikli kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlamalarıyla dava açılmış, yaklaşık 10 yıl süren yargılamanın sonunda sanıklar beraat etmişti. Karar, istinaf tarafından da onanmıştı. Ancak maktulün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kararı temyiz etti. Yargıtay, olay gecesine ilişkin bazı kritik delillerin incelenmediği ve iki tanığın dinlenmediği gerekçesiyle beraat hükümlerini bozmuş, dosya yeniden Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Kaynak: ANKA / Yerel
