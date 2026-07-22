Bahçe atıkları ve molozlar Marmaris'i çöplüğe çeviriyor

Marmaris Belediyesi, tüm uyarı ve denetimlere rağmen bahçe atıkları, moloz ve eski eşyaların gelişigüzel sokağa bırakılmasının temizlik hizmetlerini aksattığını ve kentin turizm imajını zedelediğini belirterek, "Kurallara uymak bir tercih değil, sorumluluktur" çağrısını yineledi.

Marmaris Belediyesi'nin geçtiğimiz Ekim ayında başlattığı uygulamayla eski mobilya, bahçe atıkları ve moloz gibi evsel nitelik taşımayan atıkların rastgele sokağa bırakılması yasaklanmış, bu atıkların belirlenen günlerde belediye ekipleri tarafından toplanmasına başlanmıştı. Kaçak dökümlerin önüne geçmek için birçok noktada kamera sistemi devreye alınırken, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı da duyurulmuştu. Ancak tüm önlemlere rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe saymayı sürdürüyor. Özellikle bahçe budama atıkları ve eski ev eşyaları gelişigüzel kaldırımlara, konteynerlerin yanına ve boş alanlara bırakılıyor. Yaz sezonunda yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris'te ortaya çıkan bu manzara, Marmaris yaşayanlarının hayat kalitesini etkilerken, kentin turizm kimliğine gölge düşürüyor. Sevgi Yolu gibi en yoğun noktalarda bile koltuk, yatak ve çeşitli ev eşyalarının atılması "Marmaris'e bu görüntü yakışmıyor" yorumlarına neden oluyor. Bahçe atıkları ve eski ev eşyalarıyla çevresi adeta çöplüğe dönen konteynerlerin içi de bu atıklarla dolunca, vatandaşlar günlük evsel çöplerini konteynerlere atamayarak dışarı bırakmak zorunda kalıyor. Bu sorumsuz davranış hem görüntü kirliliğine hem de çevre ve halk sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, belirlenen günler dışında çıkarılan bahçe atıklarının kent genelinde ciddi bir sorun oluşturduğunu belirterek, tüm uyarılara rağmen kurallara uyulmamasının temizlik hizmetlerini aksattığını ifade etti. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Sadece konteyner kenarlarına değil, maalesef buldukları her boş alana atık bırakılıyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle diğer bölgelerden araç ve personel kaydırmak zorunda kalıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor ancak bilinçsiz davranışlar nedeniyle bu yükün altından kalkmak her geçen gün daha da zorlaşıyor" ifadeleri yer aldı.

Marmaris'in temiz kalmasının sadece belediyenin değil, herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunan Marmaris Belediyesi, "Biz Marmaris'i her şartta temizleriz. Ancak birkaç kişinin sorumsuzluğu yüzünden hem kamu kaynakları boşa harcanıyor hem de kentimizin turizm imajı zarar görüyor. Kurallara uymak bir tercih değil, sorumluluktur. Marmaris hepimizin; lütfen sahip çıkalım. Bu tarz davranışta olan kişileri uyaralım" ifadesini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı