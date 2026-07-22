Özel'in yeni partisiyle ittifak yapar mı? Erbakan'ın yanıtı çok net

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir YouTube programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Partisinin oy oranı ve olası ittifaklara ilişkin konuşan Erbakan, Cumhur İttifakı sayesinde oy aldıkları yönündeki eleştirilere yanıt verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI DIŞINDA OYLARIMIZ ARTTI"

Partisinin Cumhur İttifakı'nda yer aldığı dönemde yüzde 2,89 oy aldığını hatırlatan Erbakan, yerel seçimlerde ittifak dışında seçime girdiklerinde oy oranlarının yüzde 7'ye yükseldiğini söyledi.

Erbakan, "Cumhur İttifakı'nda yer aldığınız için oy aldınız demeleri çok doğru değil. Cumhur İttifakı içindeyken yüzde 2,89 oy almıştık. Yerel seçimde Cumhur İttifakı'nın dışında olduğumuz halde yüzde 7 oy aldık. Dolayısıyla bizim oylarımız Cumhur İttifakı dışında iki katından daha fazla arttı." ifadelerini kullandı.

"DENENMİŞ BİR KEZ DAHA DENENMEZ"

Geçmişte Cumhur İttifakı'nda yer almalarının o dönemin şartlarına göre doğru bir karar olduğunu belirten Erbakan, bugün aynı noktada olmadıklarını söyledi.

Erbakan, "O günün bize göre doğrusu, muhafazakâr seçmenin beklentisi de oydu. Ama bugünün doğrusu artık Cumhur İttifakı'nda yer almamak. Çünkü denenmiş bir kez daha denenmez." dedi.

"SEÇİMLERE TEK BAŞIMIZA GİRMELİYİZ"

Olası yeni ittifak senaryolarına da değinen Erbakan, CHP'nin yer aldığı herhangi bir ittifakta da bulunmayacaklarını ifade etti.

Erbakan, "CHP'nin başını çektiği bir ittifakta da asla olmadık. CHP de şimdi bir tane değil, iki tane oldu. Onun da uygun olmayacağını düşünüyorum. Bizim kendimizin seçimlere tek başına girmemizin doğru olacağını düşünüyorum." diye konuştu.