ASKON'dan Cihan grubuna ziyaret

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetim kurulu üyeleri, başkent Ankara'daki temasları kapsamında CİHAN Grup MNG AVM Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Yavuz'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hüsamettin Yavuz, CİHAN Grubu olarak yatırım ve istihdama büyük önem verdiklerini belirtti. Yavuz, "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında CİHAN Grubu olarak eğitime, bilime, kültüre ve sanata katkıyı sorumluluğumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte aynı inanç, aynı vizyon ve vatan sevgisiyle ülkemiz için üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretlerinden dolayı ASKON Erzurum Şube Başkanı Sayın Yavuz Selim Turan'a ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ise, "Yatırımları ve sağladığı istihdamla önemli katkılar sunan kıymetli hemşehrimiz Sayın Hüsamettin Yavuz'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ASKON'un iş dünyasındaki rolüne de değinen Başkan Turan, kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, bu tür ziyaretlerin mevcut ilişkilerin güçlenmesine ve yeni iş birliklerinin oluşmasına katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti. - ERZURUM

