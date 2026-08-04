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Batman'da 15 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı

Batman'da 15 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü JASAT Operasyonuyla Yakalandı
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Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü Ş.O.'yu 3 Ağustos 2026'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Komutanlık, aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü Ş.O., ekiplerin yürüttüğü istihbari ve operasyonel çalışmalar sonucunda 3 Ağustos 2026 tarihinde Batman merkezde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların aynı kararlılık ve hassasiyetle sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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