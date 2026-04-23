ASKON Başkanı Turan'dan 23 Nisan mesajı: 'Çocuklarımızın neşesi, milletimizin yarınlarına duyduğu güvenin en güzel yansımasıdır'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan ruhunun sürekli diri olduğunu belirten Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, "Türk Milleti var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106'ncı yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Turan, mesajında şunları belirtti: "Bundan 106 yıl önce 23 Nisan 1920'de demokratik, laik ve bağımsız Türk Devletinin temellerinin atıldığı ve halkın kendi geleceğine kendisinin el koyduğu gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, millet irademizin tezahürü, Cumhuriyetimizin de ön sözüdür. Milli Mücadele'mizin kahramanca müdafaa edildiği, milli hedeflerimizin iman, inanç ve irade ile korunduğu bir milli tarih kürsüsüdür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kutlu ülkümüzün sembolü Gazi Meclisimizin kuruluşunu çocuklarımıza, tüm dünya çocuklarına emanet ve armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi '23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır'. Bugün bizlere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize en yüksek seviyede teslim etmektir. Türk Milleti var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Çocuklarımızın neşesi, milletimizin yarınlarına duyduğu güvenin en güzel yansımasıdır

Bütün çocuklarımızın ve Aziz Türk Milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, tüm dünya çocuklarının barış ve huzur içinde yaşamasını diliyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ve tüm şehitlerimizi, Gazilerimizi, Kurtuluş Savaşı sürecinde mecliste görev almış tüm mebuslarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum." - ERZURUM

