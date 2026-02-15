Haberler

Aşkale, Erzurum şampiyonu oldu

Aşkale, Erzurum şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Aşkale, İnkılap İlköğretim Okulu ile il birincisi oldu. Öğrenciler, sergiledikleri performansla araç, ekip ruhuyla jüri üyelerinden tam not aldı ve 28 Mart'taki bölgeler arası yarışmalarda Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı.

Okul Sporları kapsamında Erzurum'da düzenlenen Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmasında Aşkale büyük bir başarıya imza attı. Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve il genelinden çok sayıda okulun katıldığı organizasyonda öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu.

Sabah saatlerinde başlayan yarışmalarda ekipler kıyasıya mücadele ederken, disiplinli çalışmanın karşılığını Aşkale aldı. Yarışmaya katılan Aşkale İnkılap İlköğretim Okulu, sahneye koyduğu uyumlu figürler, yüksek tempo ve ekip ruhuyla jüri üyelerinden tam not alarak Erzurum il birincisi oldu. Halk oyunları öğreticisi Ersin Kılıç idaresinde yaklaşık üç aydır yoğun bir tempoyla hazırlanan ekip, sergilediği performansla izleyenlerden büyük alkış aldı.

Elde edilen derecenin ardından Aşkale temsilcisi ekip, 28 Mart'ta Rize'de düzenlenecek olan bölgeler arası yarışmalarda Erzurum'u temsil edecek. Aşkale'de büyük sevinçle karşılanan bu başarı, ilçede spora ve kültürel faaliyetlere verilen önemin somut bir göstergesi oldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan bile fazla
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyanın en büyüklerindendi, yüzlerce şubesini kapatıyor

Dev fast food zinciri zor durumda! Yüzlerce şubesini kapatıyor
İngiltere Başbakanı Starmer: Avrupa halkını korumak için savaşmaya hazır olmalı

"Savaşa hazırlık" sinyali: Uçak gemilerini oraya konuşlandıracağız
Bahar havası kısa sürecek! Tarih verildi, sağanak geliyor

Bahar havası bitiyor! Tarih belli, her şey tepetaklak olacak
Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi

Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti

Dünyaca ünlü marka çok sevilen 4 ürününün fişini çekti
Ev satışında yeni dönem resmen başladı! Cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor

Yeni dönem başladı! Aman dikkat, cezası 100 bin TL'ye kadar çıkıyor