Aşk engel tanımadı

7 yıl önce KPSS kursunda tanışarak birlikteliklerini nikahla taçlandıran engelli çift, nikah masasında "Yeter ki engeller yürekte olmasın" mesajı verdi.

"Aşk engel tanımaz" dedirten olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşandı. İşitme engeli bulunan 31 yaşındaki damat İnan Ardıç ile fiziksel engeli bulunan 32 yaşındaki gelin Yağmur Peşket, bütün engelleri aşarak birlikte evliliğe adım atmanın mutluluğunu yaşadı. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık kursunda tanışan çift, 7 yıllık uzun bir aranın ardından evlilik kararı aldı. Aldıkları kararı evlilik ile taçlandırmak isteyen çift, Battalgazi Belediyesi'ne başvuru yaptı. Nikah gününü heyecanla bekleyen Peşket ve Ardıç çifti, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül tarafından kıyılan nikah ile bir ömür mutluluğa 'Evet' dedi. Duygusal anların yaşandığı nikah töreninde bir an bile olsun el ele ayrılmayan çiftin mutlulukları ise görülmeye değerdi. Kıyılan nikahın ardından Başkan Yardımcısı Sarıgül, evlilik cüzdanını gelin Peşket'e takdim etti. Yoğun programı nedeniyle nikah törenine katılamayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise çifte özel olarak hazırlattığı kahve fincan takımını hediye etti.

"Yeter ki engeller yürekte olmasın"

Dünya evine giren çift, nikah töreni sonrası evliliklerine önyargıyla bakan kişilere, "Yeter ki engeller yürekte olmasın" dedi. Çift, Şeyh Edebali'nin bir sözünü hatırlatarak, "Nasibinde varsa, iki dağın altında bile olsa gelip seni bulur. Nasibinde yoksa iki elinin arasında olsa da elinden kaçar" dedi.

"Bizleri anlamaya çalışın, destek olun"

Çok mutlu olduğunu ifade eden gelin Yağmur Peşket, "Özel gereksinimli kişilere değil de onların çevresindekilere vermek istediğim bir mesajım var. Lütfen önyargılı olmayın. Onlar kendilerine inanıyor ve güveniyorsa, zaten başarabileceklerini düşündükleri için o yola girerler. Bu konuda onları anlamaya çalışın ve destek olun. Yeter ki engel yüreklerde olmasın. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e de teşekkür ediyorum" dedi.

Damat İnan Ardıç ise insanların önyargılı olmaması gerektiğini ifade ederek, "Kalpler ve gönüller birleştikten sonra mutluluk her zaman olur. Nasibiniz dağın altında da olsa gönüllerimiz birleşti. Rabbime şükürler olsun. İkimiz de mağdur durumda olan insanlarız ama çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA