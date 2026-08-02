’Asırlık Gece’ belgeseli çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 'Asırlık Gece' isimli belgeselinin çekimleri nedeniyle 3-5 Ağustos tarihleri arasında 01.00 ile 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel çekimleri nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçici olarak trafik düzenlemesine gidildi. Bu kapsamda, 3 Ağustos Pazartesi ile 5 Ağustos Çarşamba günleri arasında gece 01.00 ile 05.00 arasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası'ndan, Avrupa yakasına geçiş güzergahı trafiğe kapatılacak. Açıklamada, "Bu süre zarfında trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek olup, sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini planlarken, belirlenen tarih ve saatleri dikkate almaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı