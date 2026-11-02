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ASELSAN’a LIFELINE HLM ile "Aziz Sancar" ödülü

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ASELSAN’a LIFELINE HLM ile 'Aziz Sancar' ödülü
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ASELSAN, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi ile "TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülünü" almaya hak kazandı.

ASELSAN, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi ile "TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülünü" almaya hak kazandı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Prestij Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, İstanbul'da gerçekleştirildi. İlk kez 2014 yılında gerçekleştirilen kurultaya yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanları, üst düzey bürokratları ve bilim insanları katıldı. Kurultay kapsamında, sağlık bilimleri alanında üstün başarı gösteren ve önemli katkılar sağlayan araştırmacılara yönelik TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri takdim edildi. Bilimsel başarıların teşvik edilmesini ve sağlık alanındaki nitelikli çalışmaların desteklenmesini amaçlayan ödül töreni 31 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kurultayda ASELSAN'a, LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi kapsamında Teknolojik Anlamda Gelişme Gösteren Firma olarak "TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü" verildi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Kalp Akciğer Makinesi Geliştirme Projesi, geçtiğimiz ağustos ayında tamamlandı.

LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi başarıyla kullanılıyor

Cihaz üretimleri tamamlandıktan sonra TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan yürütücülüğünde 2024 yılında kan testleri, 2025 yılında TÜSEB-İDEA laboratuvarında hayvan deneyleri tamamlandı. Cihazın insan üzerindeki klinik çalışmalarına 2026 yılı haziran ayında Bilkent Şehir Hastanesinde başlandı.

Mevcut durumda cihazla yapılan toplam 60 vaka başarıyla gerçekleştirildi.

ASELSAN, savunma sanayiinde yarım asrı aşan teknolojik birikimiyle sağlık alanında da oyun değiştirici teknolojiler geliştiriyor. Bu teknolojiler arasında Covid-19 pandemisinde kritik rol oynayan LIFELINE BİYOVENT Ventilatör, HEARTLINE AED Otomatik Eksternal Defibrilatör, HEALTHVIEW ADR-M100 Mobil Röntgen Cihazı gibi kritik teknolojiler bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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