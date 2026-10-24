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Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler Çam Geçidi'nde basın özgürlüğü için açıklama yaptı

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Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler Çam Geçidi'nde basın özgürlüğü için açıklama yaptı Haber Videosunu İzle
Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler Çam Geçidi'nde basın özgürlüğü için açıklama yaptı
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Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler, gözaltı, tutuklama, kayyum ve erişim engellerine karşı eş zamanlı eylem kapsamında Çam Geçidi'nde açıklama yaptı. Açıklamada basın özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı; iki ilin sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

(ARTVİN) - Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, medya kuruluşlarına kayyum atanmasına ve erişim engellerine karşı Türkiye genelinde düzenlenen eş zamanlı eylemler kapsamında, Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler Çam Geçidi'nde açıklama yaptı. Açıklamada, "Basın demokrasidir, basın susarsa Cumhuriyet susar" denildi.

Gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara, medya kuruluşlarına kayyum atanmasına ve erişim engellerine karşı Türkiye genelinde eş zamanlı eylem kararı alan gazeteciler ve meslek örgütlerinin çağrısıyla, Artvinli ve Ardahanlı gazeteciler de iki ilin sınırındaki Çam Geçidi'nde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, iki ilin sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de destek verdi.

Gazeteci Uğur İstanbullu, basın özgürlüğünün demokrasi açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek, gazetecilere yönelik baskılara tepki gösterdi. İstanbullul, şunları kaydetti:

"Basın üzerindeki baskılara, tutuklamalara ve gözaltılara karşı sesimizi duyurmak için buraya katılım sağlayan Ardahanlı ve Artvinli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Basın gerçekten çok önemli. Bugün basın olmasa buradaki açıklamayı da ne yazık ki yukarıdakiler görmeyecek. Basın olmasa Ardahanlı, Artvinli emeklinin sesi de duyulmayacak. Basın olmasa Artvinli ve Ardahanlı esnafın sesi duyulmayacak. Basın bu kadar önemli. Ne yazık ki basın üzerinde yoğun bir baskı var. Haber yaptığı için tutuklanan Murat Ağırel var. Hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklanan İsmail Arı var. ve çok yakın zamanda Halk TV'ye atanan bir kayyum var. Basın demokrasidir, basın susarsa Cumhuriyet susar. Bu yüzden bu mücadele çok önemlidir. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA
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