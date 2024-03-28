Artvinli Gazeteci Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

UĞUR İSTANBULLU

Artvinli gazeteci Çoruh Postası imtiyaz sahibi Tolga Gül ve gazeteci Fatih Tüysüz, Yusufeli- Artvin yolu üzerinde Akın Dinlenme Tesisi mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada Tolga Gül, hayatını kaybederken; Fatih Tüysüz yaralandı.

Olay Yusufeli- Artvin yolu üzerinde Akın Dinlenme Tesisi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Haberden dönen gazeteci Tolga Gül ve gazeteci Fatih Tüysüz, otomobil ile yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan gazeteci Tolga Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Tüysüz'ün ise ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İki dönem Artvin Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı yapan, evli ve iki çocuk babası olan Tolga Gül'ün ölümü Artvin'de ve Artvin basın camiasında derin bir üzüntü yarattı.