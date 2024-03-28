Üye Girişi
Haberler

Artvinli Gazeteci Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

Artvinli gazeteci Çoruh Postası imtiyaz sahibi Tolga Gül ve gazeteci Fatih Tüysüz, Yusufeli- Artvin yolu üzerinde Akın Dinlenme Tesisi mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada Tolga Gül, hayatını kaybederken; Fatih Tüysüz yaralandı.

Olay Yusufeli- Artvin yolu üzerinde Akın Dinlenme Tesisi mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Haberden dönen gazeteci Tolga Gül ve gazeteci Fatih Tüysüz, otomobil ile yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan gazeteci Tolga Gül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanede ameliyata alınan Fatih Tüysüz'ün ise ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İki dönem Artvin Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı yapan, evli ve iki çocuk babası olan Tolga Gül'ün ölümü Artvin'de ve Artvin basın camiasında derin bir üzüntü yarattı.

Kaynak: ANKA / Yerel

Tolga Gül Yusufeli Artvin Acil Durum Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor? 31 Mart 2024 Pazar günü havalar nasıl? Seçim günü hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Emekli promosyonları bugün mü veriliyor? Emekli promosyon başvurusu nereden yapılır? 31 Mart Yerel Seçimleri 2. Tura kalırsa ne olur? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merve Veziroğlu'nun eşi tutuklandı mı? Merve Veziroğlu davasında son durum ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title