Artvin yerel haberleri | Artvin Belediye Başkanı Elçin, Yurt İnşaatının Durmasını Değerlendirdi: "Bir İnşaat Yapılırken Artvin Belediyesi'nden Ruhsat Alınmaz İse Artvin...

Artvin yerel haberi: Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde, Eylül 2020’de başlayan yurt inşaatının tamamlanamaması ve müteahhit firmanın işi bırakması ile ilgili açıklama yaptı. Elçin, “Artvin Belediyesi 19 milyon TL ceza verdi diye bir şey söz konusu değildir. Bir inşaat yapılırken Artvin Belediyesi’nden ruhsat alınmaz ise devlet idarecileri, mülki amirlerinden siyasetçilerine kadar, ‘Artvin Belediyesi’ni yok sayıp, istediğimiz her şeyi yaparız' deyip müteahhitlere cesaret verirlerse Artvin Belediyesi de sorumlulukları altında gereken her şeyi yapar" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde, Eylül 2020'de başlayan yurt inşaatının tamamlanamaması ve müteahhit firmanın işi bırakması ile ilgili açıklama yaptı. Elçin, "Artvin Belediyesi 19 milyon TL ceza verdi diye bir şey söz konusu değildir. Bir inşaat yapılırken Artvin Belediyesi'nden ruhsat alınmaz ise devlet idarecileri, mülki amirlerinden siyasetçilerine kadar, ' Artvin Belediyesi'ni yok sayıp, istediğimiz her şeyi yaparız' deyip müteahhitlere cesaret verirlerse Artvin Belediyesi de sorumlulukları altında gereken her şeyi yapar" dedi.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde, Eylül 2020'de başlayan yurt inşaatının tamamlanamaması ve müteahhit firmanın işi bırakması ile ilgili açıklama yaptı. Elçin, şunları söyledi:

"RUHSAT OLMAYAN YERİ NASIL DURDURALIM?"

"Birincisi Artvin Belediyesi 19 milyon TL ceza verdi diye bir şey söz konusu değildir. İkincisi bir inşaat yapılırken Artvin Belediyesinden ruhsat alınmaz ise devlet idarecileri mülki amirlerinden siyasetçilerini kadar 'Artvin Belediyesini yok sayıp, istediğimiz her şeyi yaparız' deyip müteahhitlere cesaret verirlerse Artvin Belediyesi de sorumlulukları altında gereken her şeyi yapar.

KYK yurt inşaatı. 2020 yılında bize müracaat ettiler. Zannedersem 10. ayda biz ruhsat almak istiyoruz diye. Tamam evraklarını verdiler. Hatta şantiyelerini açabilmeleri için ruhsat vermeden ruhsat verme aşamasındadır diye elektrik bağlantısın sağladık. Daha sonra zeminde yumuşaklık tespit ettiler. Zemin ile ilgili olarak yeniden bir proje yaptılar. Bize inşaat için, ruhsat için proje getirmediler. Devam ettiler. Ne zamana kadar devam ettiler. Biliyorsunuz şehir imar planı iptal edildi. O zaman da durdurdu dediler. Ruhsat olmayan yerin neresini durdurabiliriz.

"GELİN İNŞAAT RUHSATINI ALIN, DEDİK"

Orasını da durdurmadık. İnşaata yine de devam ettiler. 'Gelin inşaat ruhsatını alın' dedik. Proje de verilmemiş hiçbir katı da düşürülmemiştir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Bunları da yazın. Biz yeni imar planını yaptıktan sonra 2019 yılında görev geldikten sonra. Yani seçimden iki ay sonra 5. ayda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de dahil olmak üzere bir işe başlamadan önce, bir işi ihale etmeden önce Artvin Belediyesine müracaat edin. 'İmar plan durumunu alın, ondan sonra da inşaat ruhsatını alın', dedik. Bu yerle ilgili olanı söylüyorum. Adam müracaat etti, evrak getirmedi. Ondan sonra zeminde gevşeklikten dolayı zemin güçlendirme işi yapacaklar onun projesi gelmedi ve onların devam etmesine göz yumduk. İsrafil Bey de biliyor, sayın Valimiz biliyor, sayın Erkan Balta da biliyor, o dönemki il başkanı da biliyor. Ondan sonra 2021'de Gençlik Spor İl Müdürlüğüne dedik ki 'buranın ruhsatın al', yazı yazdık. Kurumun umurunda değil. Ondan sonra da ne cevap verdiler. Yatırım İşleri Genel Müdürlüğüne soracağız söylediler, oyaladılar. 2022 yılını birinci ayında yine yazmışız. Gelin buranın imar durumunu alarak terkini yapın. Burayı ya Milli Emlak ya da Gençlik Spor yapacak. Yola terkin işlemi var. Müteahhit orada terkin işlemini nasıl yapsın. İmar Planına göre terkin yapılacak ki müteahhit ruhsat alsın. Ses yok seda yok. Cevap vermişler. İmar durumunun hazırlanarak verilmesi 13 Ocak 2022'de. Biz de hemen vermişiz Gençlik Spor Müdürlüğüne. Ondan sonra da 18 Şubat 2022 tarihinde gidip mühürlemişiz. Demişiz ki arkadaş burasını inşaat ruhsatı almadan devam ediyorsun. Daha başka bir şey söyleyeyim mi? Ruhsatı alınmamış bir yerde yapı denetimini bakanlıkça yapıldığı bir yerde hak ediş ödemeleri nasıl yapılmıştır? Devletten nasıl para çıkmıştır?

"KESİLEN CEZA BAKANLIĞIN TESPİT ETMİŞ OLDUĞU ÇİZELGEYE GÖRE KESİLİR"

Bu iftiraları atanlar önce kendilerine baksınlar. Bir ay içerisinde, 30 gün içerisinde ruhsat almış olsalar zaten vurulan o cezanın onda bir oranın ödeyecekler. Metrekareye göre, bakanlığın tespit etmiş olduğu çizelgeye göre fiyat olur. Sonuç, bir ay içerisinde düzeltmediler. İlgili müteahhit bizi Rize İdare Mahkemesine verdi. Konu da mahkemelik konudur. Mahkemeye veren ilgili müteahhittir. Müteahhit firmanın hiçbir düzeltme çabası da olmadı. Rize İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı aldı. Yürütmenin durdurulması kararı alınınca biz de yazdık ki kararda diyor ki bu ceza yüksek miktarda bir de bu uygulama yeni bir uygulama olduğu için bilinmeyebilir. Bunu bir değerlendireceğiz. Dolayısıyla yürütmeyi durdurma kararı, o karar bizim icraya vermemize engel. Mühür de var orada, açıklama istedik. Açıklamasında dedi ki 'bizim mahkememizi kararı açıktır size açıklama yapmamıza gerek yoktur'. Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz ettik. Dava görülüyor.

"MÜTEAHHİT, FİYATLARDAKİ ARTIŞLARDAN DOLAYI İŞİ TASFİYE ETMİŞ"

Şimdi soruyorum; duyumlarımıza göre zannediyorum ki müteahhit fiyatlardaki artışlardan dolayı işi tasfiye etmiş ya da bıraktırmıştırlar. Belediye mühürlüdür diye diye değil. Şimdi yeniden ihale edeceklermiş diye duyuyorum. Soruyorum Gençlik Spor Bakanlığına, soruyorum bu ilin valisine, bu ilin bana iftira atan siyasilerine şimdi soruyorum bana iftira atanlara. Bu yeri parsel haline getirin de ondan sonra ihale edin. Yol terklerini yapın. Farkındaysanız ben yolu genişlettim. O bölgede terkin yapılmadığı için dar kaldı orası. Kazım Karabekir Caddesini lütfedip gezerlerse kendi dönemlerinde ruhsatı olmayan oteli yaptıranlar da kalırken yukarı doğru yürürlerse orada niye yolun dar kaldığını anlarlar. Terkinin yapsınlar parsel haline getirsinler. Müteahhit gelsin ruhsatını alsın. Mahkemeye verdi. Yürütmeyi durdurma oldu. Para aldığımız yok. İcraya verdiğimiz yok. Sen geldin çalışıyorsun durdurduğumu yok. Sürekli 3 kere, 5 kere, 7 kere, 8 kere yazı yazarsan ruhsat almazlarsa ne olur? Sen niye alıyorsun vatandaş olarak. Kanunlara önce kamu kuruluşları mı uyar yoksa vatandaş mı?"