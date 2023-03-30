Artvin Hopa'da Kamyonet Denize Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Artvin’in Hopa ilçesinde bir kamyonet denize düştü. Kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Hopa ilçesinde bir kamyonet denize düştü. Kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Hopa Limanı'nda bilinmeyen nedenle bir kamyonet denize düştü. Sulara gömülen aracın içinde iki kişinin olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi dalgıç ekipleri araç içinde bulunan Hasan Kibar'ın cansız bedenine ulaştı. Araç sürücüsü Erdoğan Kaya ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Hastaneye götürülen Erdoğan Kaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize düşen kamyonet, vinç yardımıyla sudan çıkartılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.