Artvin'de Mevsimin İlk Karı Yağdı, Çobanlar Mahsur Kaldı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesine bağlı 2 bin 580 rakımlı Zenginyurt yaylasında etkili olan mevsimin ilk karı yağdı. Tipi nedeniyle yaylada mahsur kaldıklarını belirten çoban Muharrem Yazıcı, koyunları ormanlık alana sığınarak korumaya çalıştıklarını söyledi.

Mevsimin ilk karı, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı 2 bin 580 rakımlı Zenginyurt Yaylası'na yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, bölgede hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkiledi. Çoban Muharrem Yazıcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle koyunlarını ormanlık alana sığınarak korumaya çalıştı. Yazıcı, "Yaylada mahsur kaldık, kar halen yağıyor. Ellerim donuyor, çekim yapmakta zorlanıyorum" diyerek yaşadığı zorlukları cep telefonuyla kayda aldı.

Yaylada yaşadığı zor anları anlatan Yazıcı, cep telefonu kamerasına şu sözlerle konuştu:

"Hava oldukça sert. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca devam etti ve şu an da tipi şeklinde sürüyor. Kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldık. Mecburen ormanlık alana doğru ilerliyoruz. Hem yoğun kar var hem de şiddetli soğuk. Ellerim donma noktasına geldi, çekim yapmakta güçlük çekiyorum."