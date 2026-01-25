Atabarı'nda 8. Kar Şenliği Coşkusu

Artvin'de Atabarı Kayak Merkezi'nde düzenlenen 8. Kar Şenliği, tulum ve akordiyon eşliğinde kar üzerinde oynanan horonlar, Türk bayraklı kayak gösterileri ve çeşitli etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen Kar Şenliği, Artvin Valiliği ile Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilirken, kızak yarışları, kar üstü karakucak güreşleri, kayak gösterileri ve horonlarla renkli görüntülere sahne oldu

Karadeniz Bölgesi'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Atabarı Kayak Merkezi, okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte sezonun en yoğun günlerini yaşıyor. Rakımı 2 bin 200 metre olan merkez, kar kalitesi ve pist yapısıyla kayak severlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Şenlik kapsamında tulum ve akordiyon eşliğinde kar üzerinde horonlar oynanırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Kayak sporcuları ise ellerinde Türk bayraklarıyla piste çıkarak gösteri yaptı. Bayraklı inişler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kaya, Atabarı Kayak Merkezi'nde kış festivalinin startını verdiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği tesisimizde bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz. Festivalimiz kapsamında bayraklı kayak inişleri, kar üstü karakucak güreşleri ve müzik etkinlikleri yer alıyor. Önümüzdeki yıllarda tesisimizin daha güvenli ve daha konforlu hizmet verebilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Selma Satıkahya, her yıl Atabarı Kayak Merkezi'ne gelmeye çalıştığını ifade ederek, "Ortam çok güzel. Bugün öğrencilerimle birlikte geldik. Sınav dönemleri bitti, bu güzel havada karın tadını çıkarmak istedik" diye konuştu.

Rize'den ailesiyle birlikte gelen Mustafa Yavuz ise merkezin yakın olmasının avantaj sağladığını dile getirerek "Çocuklar için çok güzel bir ortam. Çam ağaçlarının arasında, doğayla iç içeyiz. Kızım bugün ilk kez kayak yaptı. Birkaç kez düştü ama öğrenmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Gün boyu süren etkinliklerde vatandaşlar hem spor yaptı hem de müzik ve yöresel oyunlar eşliğinde kışın keyfini çıkardı. - ARTVİN