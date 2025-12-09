Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Kalın: "Çamlıca Hes Projesi, Ekolojik Anlamda Yıkıma Yol Açabilecek Nitelikte"

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bedrettin Kalın, 17 Aralık'ta görülecek Çamlıca HES davası öncesinde yaptığı açıklamada, Artvin'de artan maden ve HES projelerinin bölgedeki su kaynakları üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Kalın, "Çifte Köprü'ye 100–200 metre kadar yaklaşan bir alanda dördüncü bir projenin yapılmasını istemiyoruz. Ekolojik anlamda yıkıma yol açabilecek nitelikte bir projedir Çamlıca HES projesi" dedi.

Kalın, ekolojik açıdan kritik Agara Vadisi'nde mevcut üç HES'e ek olarak yapılmak istenen Çamlıca HES projesine karşı açtıkları davanın 17 Aralık'ta görüleceğini anımsattı. Aynı zamanda avukat olan Kalın, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmede bulundu:

"Arabi, Ortacalar, Küçükköy, Yıldızlı ve Başköy köyleri arasında, Agara Vadisi dediğimiz ve Kamilet Vadisi'nin hemen bitişiğinde yer alan vadi üzerinde yapılması planlanan bir Çamlıca HES projesi bulunuyor. Bu projeye karşı dava açmıştık. Agara Vadisi, ekolojik açıdan son derece değerli bir bölge. Üzerinde zaten mevcut üç HES projesi bulunuyor. Çifte Köprü'ye 100–200 metre kadar yaklaşan bir alanda dördüncü bir projenin yapılmasını istemiyoruz. Çamlıca HES Projesi, ekolojik anlamda yıkıma yol açabilecek nitelikte. Artvin için sorunların çok yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak Artvin özelinde HES projeleri ve maden projelerinin giderek arttığı bir süreç yaşıyoruz. Gerçekten de gün geçmiyor ki bir maden projesinin ÇED süreciyle karşılaşmayalım.

"Murgul'un tüm topraklarını, köylerini ve vadilerini içine alan bir ruhsatlandırma yapılmış durumda"

Murgul'daki siyanür havuzları projesi yalnızca Murgulluları ilgilendirmiyor. Cerattepe ve çevreden taşınacak altın rezervlerinin siyanür liçi yöntemiyle ayrıştırılmasına ilişkin bir proje geliştiriliyor. Projenin bir ayağı Cerattepe, diğer ayağı ise Murgul'dur. Murgul, haritadaki neredeyse tüm alanlarının ruhsatlandırıldığı bir ilçemiz. Bu nedenle büyük bir yıkımı yavaş yavaş hissediyorlar. Zaten daha önce bir işletme vardı ancak şimdi Murgul'un tüm topraklarını, köylerini ve vadilerini içine alan bir ruhsatlandırma yapılmış durumda. Mesele sadece Murgul'da kurulacak bir siyanür havuzu meselesi değil; Murgul'un bir bütün olarak yok edilme projesidir.

"Nerede bir vadimiz ve su kaynaklarımız varsa hepsi üzerinde yağma niteliğinde projeler geliştiriliyor"

Bunun dışında Hod'da sürdürülen bir madencilik faaliyeti var, henüz hazırlık aşamasında olsa da bu aşamada bile Aşağı Maden ve Yukarı Maden köylerini neredeyse yok edecek bir proje geliştiriliyor. Kamuoyunun dikkatini çeken bir başka proje de Şavşat'ın Maden Köyü'nde, eski adıyla Bazgirt, geliştirilmek istenen maden projesi. Maden Köyü, Çamlıca Vadisi'nin en tepe noktasında yer alan, ekolojik ve turistik açıdan çok özel bir köydür. Bu vadinin alt kotlarında, Çağlayan Köyü'nde; ayrıca Tepebaşı, Oba ve Yağlı köylerini de kapsayacak şekilde, dere kenarında bir başka maden projesi geliştirilmeye çalışılıyor. Bir bütün olarak bakıldığında, nerede bir dağımız, nerede bir vadimiz ve su kaynaklarımız varsa hepsi üzerinde yağma niteliğinde projeler geliştiriliyor ve ÇED süreçleri hızla tamamlanarak faaliyete geçilmesi planlanıyor.

"Sularımız yok oluyor"

Burada bir tehlikeye de dikkat çekmek gerekiyor. Birçok maden projesinin yapıldığı ve ekolojik dengenin bozulduğu yerlerde, küresel iklim değişikliğinin de etkisiyle sularımız artık yok oluyor. İstanbul'daki su havzalarının ortalama doluluk oranı yüzde 17 civarında. Bursa'da da kamuoyuna yansıdığı üzere su yok denilecek durumda. Belki kar yağışıyla bu oran biraz yükselebilir ancak Bursa'da su bitmek üzere. Uşak'ta zaten halihazırda su kalmadı. Artvin'in su zengini olduğu düşünülse de aslında su zengini değiliz. Henüz fakirlik seviyesine inmemiş olabiliriz ama bol suya sahip olduğumuz söylenemez. Buna sahip çıkmamız ve asla kirletmememiz gerekiyor."