Artvin'de DMD hastası öğrenci Vali talimatıyla polis ve jandarma araçlarıyla gezdi

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Artvin'de DMD hastası Muhammet'in arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla gezme isteği, Vali Turan Ergün'ün talimatıyla yerine getirildi. Okullarından alınan öğrenciler, güvenlik güçleri eşliğinde şehir turu yaptı.

Artvin'de Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'nda öğrenim gören, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı bulunan Muhammet, Vali Turan Ergün'e polis ve jandarma araçlarına binmek istediğini söyledi.

Muhammet'in isteğini geri çevirmeyen Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, emniyet ve jandarma ekiplerine talimat verdi. Talimat üzerine polis ve jandarma personeli, araçlarıyla Gazi Ortaokulu'na gelerek Muhammet ve sınıf arkadaşlarıyla buluştu.

Etkinliğe Muhammet'in özel eğitim sınıfında öğrenim gören arkadaşları da katıldı. Polis ve jandarma araçlarına binen öğrenciler, personel eşliğinde Artvin'de şehir turu yaptı.

Muhammet'in kendisiyle birlikte arkadaşlarını da düşündüğü talebi, tüm sınıfın katıldığı bir etkinliğe dönüştü. Birlikte şehir turuna çıkan öğrenciler, polis ve jandarma araçlarıyla gezmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı