Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin'de DMD hastası öğrenci Vali talimatıyla polis ve jandarma araçlarıyla gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'de DMD hastası öğrenci Vali talimatıyla polis ve jandarma araçlarıyla gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de DMD hastası öğrencinin polis ve jandarma araçlarına binme isteği, Vali Turan Ergün'ün talimatıyla yerine getirildi. Öğrenci ve özel eğitim sınıfındaki arkadaşları, güvenlik güçleri eşliğinde Artvin'de şehir turu yaptı.

Artvin'de DMD hastası Muhammet'in arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla gezme isteği, Vali Turan Ergün'ün talimatıyla yerine getirildi. Okullarından alınan öğrenciler, güvenlik güçleri eşliğinde şehir turu yaptı.

Artvin'de Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı'nda öğrenim gören, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı bulunan Muhammet, Vali Turan Ergün'e polis ve jandarma araçlarına binmek istediğini söyledi.

Muhammet'in isteğini geri çevirmeyen Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, emniyet ve jandarma ekiplerine talimat verdi. Talimat üzerine polis ve jandarma personeli, araçlarıyla Gazi Ortaokulu'na gelerek Muhammet ve sınıf arkadaşlarıyla buluştu.

Etkinliğe Muhammet'in özel eğitim sınıfında öğrenim gören arkadaşları da katıldı. Polis ve jandarma araçlarına binen öğrenciler, personel eşliğinde Artvin'de şehir turu yaptı.

Muhammet'in kendisiyle birlikte arkadaşlarını da düşündüğü talebi, tüm sınıfın katıldığı bir etkinliğe dönüştü. Birlikte şehir turuna çıkan öğrenciler, polis ve jandarma araçlarıyla gezmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Gece karımsın” diyerek kızını istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı

"Gece karımsın” diyerek kızını istismar etti! Anne de aynı cezayı aldı
Polonya'da yargı krizi siyasi hesaplaşmaya dönüştü

Polonya'da 11 yıllık kriz siyasi hesaplaşmaya döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın takım otobüsüne patates ve soğan yüklendi

Galatasaray'ın otobüsüne bakın ne yüklediler!
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Hakkari'den kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti

Kahreden haber! Sınırda açılan ateş bir askerimizi şehit etti
Polonya'da yargı krizi büyüyor! Nawrocki gece yarısı Varşova'ya döndü

Yargı krizi büyüyor! Cumhurbaşkanı gece yarısı ülkeye döndü
Kentin göbeğinde güpegündüz akıllara durgunluk veren saldırı: Sopa ve demir çubuklarla darbettiler

Öldüresiye dayak anbean kamerada! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası hedefini yineledi

Dört gollü zafer sonrası ateşi yaktı