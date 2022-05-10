Artvin Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kayıp Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı - Haberler

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Artvin Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kayıp Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Artvin Belediyesi Zabıta Ekipleri, Kayıp Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Artvin Belediyesi Zabıta ekipleri, Hastane Caddesi'nde bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Artvin Belediyesi Zabıta ekipleri, Hastane Caddesi'nde bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Hastane Caddesi'nde, cüzdan bulan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Emircan Demirtaş'ın cüzdanı, Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne getirmesi üzerine zabıta ekipleri, cüzdanın sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.

Zabıta ekipleri, kimlik bilgilerine ulaştıkları cüzdan sahibi Zekiriya B. iletişime geçerek, cüzdanını teslim etti.

Kayıp ve Buluntu Eşya Teslim Alma ve İade Tutanağı'nı imzayıp cüzdanına kavuşan Zekeriya B., "Zabıta beni aradı. Cüzdanımı bulduklarını söylediler. Ben de hemen buraya geldim. Allah herkesten razı olsun" dedi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Artvin Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Hastane, Zabıta, Yerel, Haberler

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