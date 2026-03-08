Haberler

Kadınlar Günü'nde 8 kadının hikayesi videoda buluştu

Artvin Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 'kadın olmak ve üretmek' temalı bir video hazırladı. Farklı mesleklerden 8 kadının hikayelerine yer verilen projede, kadınların meslek hayatındaki deneyimleri ve toplum içindeki rolleri ele alındı.

ARTVİN Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında farklı mesleklerden 8 kadının yer aldığı 'kadın olmak ve üretmek' temalı bir videosu büyük ilgi gördü.

Artvin Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında farklı mesleklerden 8 kadının yer aldığı özel bir çalışma gerçekleştirdi. 'Kadın olmak ve üretmek' temasıyla hazırlanan projede, Artvin'de yaşayan ve farklı alanlarda üretim yapan kadınların hikayelerine yer verildi. Belediye tarafından hazırlanan çalışmada çiftçiden doktora, girişimciden öğretmene kadar farklı meslek gruplarını temsil eden sekiz kadınla röportajlar yapıldı. Hazırlanan videoda kadınlar, meslek hayatlarında karşılaştıkları deneyimleri, üretim süreçlerini ve elde ettikleri başarıları Artvin halkıyla paylaştı. Röportajlarda kadınların hem meslek hayatındaki üretim süreçleri hem de toplum içindeki rolleri ve sorumluluklarına ilişkin deneyimleri ele alındı. Hazırlanan çalışma ile kadın emeğine dikkat çekilmesi ve kadınların üretimdeki rolünün vurgulanması amaçlandı.

Artvin Belediyesi tarafından hazırlanan video çalışması, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

