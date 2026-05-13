Arsuz’da trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne ağır ceza

Hatay’ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası toplam 39 bin 966 TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hatay’ın Arsuz ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye yönelik Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından işlem yapıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda sürücünün kimliğini tespit etti. Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen şahsa ağır para cezası uygulanırken, ehliyetine de geçici süreyle el konuldu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER SONRASI EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi A. Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde motosiklet sürücüsünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyir halinde olduğu görüldü. Görüntüler üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda motosiklet sürücüsünün M.Y. isimli şahıs olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sürücünün çeşitli trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

SÜRÜCÜYE 39 BİN 966 TL CEZA UYGULANDI

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan işlemler kapsamında sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 39 bin 966 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtirken, olayla ilgili Türk Ceza Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldığını açıkladı. Emniyet birimleri, sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Haber: Hüseyin Zorkun

