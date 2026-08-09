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Hatay Arsuz'daki Polis Evi Ek Hizmet Binası 10 Ağustos'ta Açılıyor

Hatay Arsuz'daki Polis Evi Ek Hizmet Binası 10 Ağustos'ta Açılıyor
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize sıfır konumda bulunan polis evi ek hizmet binası, 10 Ağustos itibarıyla hizmet vermeye başlayacak. Gökmeydan Mahallesi'nde açılacak tesiste 32 oda ve suit oda, yüzme havuzu, plaj ve restoran hizmetleri sunulacak. Kamu personeline yönelik konaklama imkanı sağlayacak tesisin, Arsuz'un doğal güzellikleri eşliğinde konforlu bir deneyim sunması bekleniyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde denize sıfır olan polis evi ek hizmet binası, 10 Ağustos itibarıyla hizmet vermeye başlayacak.

Gökmeydan Mahallesi'nde hizmete açılacak tesiste kamu personeline yönelik konaklama hizmeti sunulacak. 32 oda ve suit oda kapasitesine sahip tesiste yüzme havuzu, plaj ve restoran hizmetlerinin de bulunacağı belirtildi.

Yetkililer, tesisin Arsuz'un denizi ve doğal güzellikleri eşliğinde kamu personeline konforlu bir konaklama imkanı sunacağını ifade etti.

Hatay polis evi ek hizmet binasının 10 Ağustos'tan itibaren hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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