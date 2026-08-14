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Arpaçay Kaymakamı Kıbrıs Gazisi'ni Evinde Ziyaret Etti

Arpaçay Kaymakamı Kıbrıs Gazisi'ni Evinde Ziyaret Etti
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Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Kakaç köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir'i evinde ziyaret ederek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Kaymakam, gazilerin fedakarlıklarının unutulmayacağını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu vurguladı. Gazi Şimşir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Kaymakam Mehmet Abdulkadir Güvenç, Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte ilçeye bağlı Kakaç köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir'i evinde ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Gazi Şimşir ve ailesiyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güvenç, gazinin talep ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, devletin gazilerin ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduğu vurgulandı.

Kaymakam Güvenç, gazilerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, devletin imkanları doğrultusunda gazilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yaşam şartlarının desteklenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterildiğini ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kıbrıs Gazisi Ali Murat Şimşir de Kaymakam Güvenç ve beraberindeki kurum amirlerine teşekkür etti. Ziyaret, Gazi Şimşir ve ailesine sağlık, huzur ve esenlik temennilerinin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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