Arnavutköy'de dereden akan yeşil su mahalleliyi tedirgin etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Nenehatun Mahallesi'nde bir derenin akışının belli bir noktadan sonra yeşil renge dönmesi ve ağır koku yayması, mahalle sakinlerinin endişelerine neden oldu. Vatandaşlar, durumun kimyasal bir maddeden kaynaklanabileceğini belirterek, yetkililere durumu araştırmaları için çağrıda bulundu.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi'nde bulunan derede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, derenin bir kısmına kadar normal şekilde akan suyun belirli bir noktadan sonra yeşil renge dönmesi dikkat çekti. Mahalle sakinleri durumun kimyasal bir maddeden kaynaklanabileceğini değerlendirirken, dereden yayılan yoğun kokudan dolayı bölgede durulamadığını ifade etti.

Derenin yeşil renkte aktığı künk cep telefonu kamerası ve drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Görüntülerde suyun bir bölümde normal aktığı, devamında ise tamamen yeşil renge büründüğü görüldü.

"Burada kokudan durulmuyor"

Mahalle sakinlerinden Şaban Gür, "Bu dereden akan suyun zehirli olduğunu düşünüyoruz. Burada kokudan durulmuyor. Biraz önce daha yoğun akıyordu, şimdi azaldı ama hala koku çok ağır. Bu durum daha önce yoktu, bugün sabah saatlerinde başladı. Yemyeşil akan suyun normal olması mümkün değil. Kimyasal bir şey olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Yetkililere çağrıda bulunan Gür, "Normal şartlarda İSKİ gelip burada denetimler yapıyordu ama bu sene hiç gelmedi. Burada çocuklarımız hasta oluyor, bizler hasta oluyoruz. Bunun araştırılmasını ve yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
