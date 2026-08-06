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TOKİ Arnavutköy'de 36 bin konutun son durumu dronla görüntülendi

TOKİ Arnavutköy'de 36 bin konutun son durumu dronla görüntülendi
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Arnavutköy'de TOKİ'nin yürüttüğü 36 bin konutluk dev projede inşaatlar büyük oranda tamamlandı; bazı bloklarda cam ve boya işleri son aşamada. İlk teslimatların 2027'de yapılması ve 150 bin kişinin yeni konutlara kavuşması hedefleniyor.

Arnavutköy'de TOKİ tarafından yapımı sürdürülen 36 bin konutluk dev projede son durum dron kamerasıyla havadan görüntülendi. Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde yükselen binlerce konutun bulunduğu şantiye alanlarında bazı bloklarda inşaatların büyük oranda tamamlandığı, cam ve doğrama montajları ile dış cephe boya çalışmalarının son aşamaya geldiği görüldü. Sosyal yaşam alanları ve kamuoyunda Kanal İstanbul Köprüsü olarak da bilinen Nakkaş Köprüsü ile sosyal konutlar aynı karede görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği ile Arnavutköy Sazlıbosna'da İlk Evim Projesi kapsamında inşa edilen sosyal konutlar hızla yükseliyor. Arnavutköy Sazlıbosna Projesi kapsamındaki ilk konutların 2027 yılından itibaren hak sahiplerine etapla halinde teslimi öngörülüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 150 bin vatandaşın yeni ve depreme dayanıklı konutlara kavuşması hedefleniyor.

Arnavutköy Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde yapımı devam eden TOKİ sosyal konut projeleri dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde geniş bir alana yayılan şantiye sahalarında çok sayıda blokta çalışmaların önemli ölçüde ilerlediği görüldü. Bazı konutlarda dış cephe kaplamaları, boya çalışmaları ile cam ve pencere montajlarının tamamlanma aşamasına geldiği, çevre düzenleme çalışmalarının ise birçok noktada sürdüğü gözlendi. Dron görüntülerinde konut alanlarının yanı sıra sosyal donatı alanları, ulaşım bağlantıları ve devam eden altyapı çalışmaları da yer aldı. Bölgede yükselen yeni yaşam alanları ile Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde bulunan ve kamuoyunda Kanal İstanbul Köprüsü olarak da bilinen Nakkaş Köprüsü aynı karede görüntülendi.

Havadan görüntülenen son durumda, bazı etaplarda konutların tamamlanma aşamasına geldiği, bazı etaplarda ise kaba inşaat ve ince işçilik çalışmalarının aralıksız sürdüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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