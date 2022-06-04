Arnavutköy'de geleceğin meslekleri konuşuldu - Haberler

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Arnavutköy'de geleceğin meslekleri konuşuldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Arnavutköy'de geleceğin meslekleri konuşuldu

Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi "Metaverse ve Dijital Çağ Dönüşümünde Geleceğin Meslekleri" konulu seminer düzenledi.

Arnavutköy Belediyesi Bilişim Akademisi "Metaverse ve Dijital Çağ Dönüşümünde Geleceğin Meslekleri" konulu seminer düzenledi. Seminer çerçevesinde ilçe genelindeki lise düzeyindeki gençlere dijital çağın yenilikleri hakkında bilgi verildi.

Hadımköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminer programı yoğun ilgi gördü. Programa ilçe genelinde lise düzeyinde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Gençlere geleceğin meslekleri hakkında bilinçlendirmek, metaverse ve dijital çağ hakkında farkındalık için düzenlenen program gün boyu devam etti. Programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da katılarak gençlere hitap etti. Seminer sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

"Özellikle pandemi sonrasında olağanüstü farklılıklar hayatımıza girdi"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Artık dünya bizim çağımızdan çok daha farklı özellikle pandemi sonrasında olağanüstü farklılıklar görülüyor. Bir çok farklı alanlarda teknolojinin gelişimini gördük. Bunlardan bir tanesi de metaverse bende bu kavramı sizler gibi yeni yeni öğreniyorum. Bizim bu çalışmamızın maksadı dijitalleşen dünyada ortaya çıkan yeni fırsat ve meslekler de var, bu meslekleri öğrenmek ve öğretmek için çabalıyoruz. Artık bilişime dayalı belediyeciliği kendimize dahil ediyoruz ve gençlerimiz için harika bir bilişim merkezi kuruyoruz" dedi.

"Projemiz ile başkanımız ilgilendi"

Lise öğrencisi Hasan Seğer, "Kimya öğrencisi olarak bir proje yaptım projemiz ile başkanımız ilgilendi. Biz bu projede gıda boyalarının zararlarını gösterdik ve organik olanlar ile değiştirilirse neler olacağını göstermeye çalıştık" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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