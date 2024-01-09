Arnavutköy Belediyesi Kar Yağışına Karşı Hazırlıklarını Tamamladı

Arnavutköy Belediyesi, son günlerde artan soğuk hava ve beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

Arnavutköy Belediyesi, kış aylarının olumsuz etkilerine karşı mücadele etmek üzere geniş ve kapsamlı bir program hazırladı. Belediyenin kar yağışına karşı gerçekleştirdiği önlemler arasında 9 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 40 adet iş makinesi ve kamyon, acil durumda kiralanmak üzere hazırda bekletilen 50 adet iş makinesi bulunuyor.

İlçede meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarına karşı 24 saat esaslı çalışacak şekilde 16'sı teknik personel olmak üzere toplamda 91 personel görev yapacak. Meteorolojik verileri de sürekli olarak takip eden ekipler, gece hava sıcaklıklarının sıfır derece altına düşmesi durumunda araç trafiği yoğunlaşmadan, tuzlama çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler, ilçenin üç ayrı merkezi noktasında depolanmış toplam 9 bin ton tuz ile kışa hazır olduğunu belirtti.160 cadde ve 4 bine yakın sokakta kış çalışmalarını sürdüren belediye, özellikle okullar ve camiler gibi toplu alanlarda da tuz dağıtımını gerçekleştiriyor.

Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların kış aylarını güvenli bir şekilde geçirmeleri için alınan bu tedbirleri titizlikle uygulayarak, olumsuz hava şartlarına karşı hazır bir şekilde beklediğini duyurdu. - İSTANBUL