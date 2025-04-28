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Arkeoloji topluluğundan minik kaşiflere kültürel miras eğitimi

Arkeoloji topluluğundan minik kaşiflere kültürel miras eğitimi
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Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu, ÜNİDES Programı kapsamında yürütülen "Geçmişin İzinde: Arkeoloji ve Kültürel Miras Eğitimi" projesi kapsamında Şehit Abdurrahman Doğan Ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu, ÜNİDES Programı kapsamında yürütülen "Geçmişin İzinde: Arkeoloji ve Kültürel Miras Eğitimi" projesi kapsamında Şehit Abdurrahman Doğan Ortaokulu öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Perre Antik Kentinde düzenlenen "Minik Kommageneli Kaşifler Atölyesi"nde öğrenciler, arkeoloji ve kültürel mirasın önemi hakkında bilgilendirildi.

Etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, Müze Müdürü Mehmet Alkan, Adıyaman Üniversitesinin akademik ve idari personeli ile Arkeoloji Bölümü öğrencileri katıldı.

Minik kaşifler, uzmanlar eşliğinde tarihi alanı keşfederken geçmişe yolculuk yaparak bölgenin kültürel değerlerini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Programa katılan öğrencilere fahri arkeolog belgeleri takdim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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