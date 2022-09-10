Çocukların rahatlığı "pes" dedirtti: Daha arkadaşlarının boğulduğu noktada yüzmeye devam ettiler Altı bataklık olan Porsuk Çayı'nda minik çocukların tehlikeli oyunu Görgü şahidi Yunus Soydan; "Uyarmamıza rağmen girmeye devam ediyorlar.

Çocukların rahatlığı "pes" dedirtti: Daha arkadaşlarının boğulduğu noktada yüzmeye devam ettiler

Altı bataklık olan Porsuk Çayı'nda minik çocukların tehlikeli oyunu

Görgü şahidi Yunus Soydan;

"Uyarmamıza rağmen girmeye devam ediyorlar."

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de arkadaşlarını boğulduğu yerde Porsuk Çayı'na atlayan çocuklar, "Bizden hızlısı mezarda" diyerek kendini altı bataklık olan suya bıraktı.

Eskişehir'de sıcaktan bunalan çocuklar kendilerini Porsuk Çayı'na attı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk, dakikalarca suda yüzdü. Geçtiğimiz ay 14 yaşında, yine Porsuk'a atlayan çocukların arkadaşı olduğu iddia edilen bir çocuğun boğularak hayatını kaybettiği akarsuda yüzen çocukların rahatlığı ise 'pes' dedirtti. Orada sıklıkla bulunan vatandaşlar tarafından, suya girmenin tehlikeli olduğunu belirten tabelayı dahi çocukların sökmeye çalıştığı iddia edildi.

"Biz yüzmeyi burada öğrendik"

Kendilerini kayda alan basın mensuplarını fark ettikten sonra poz vererek atlayan çocuklar, "Biz yüzmeyi burada öğrendik, alt kısımların bazı yerleri bataklık bazı yerleri ise beton. Yosunlarda bize engel olamıyor. Bizden hızlısı mezarda" diye konuşarak kendilerini Porsuk'un suyuna bıraktılar. Akrobatik hareketler sergileyerek atlayan çocuklar, adeta hayatları pahasına yüzerek oyun oynadı.

"Burada arkadaşlarından birisi boğuldu"

Çocukların suya atladığı bölgede devamlı balık tutan Muammer isimli vatandaş, "Her gün 7-8 defa buraya giriyorlar. Uyardığımızda bize küfrediyorlar. Karşıdan polis, zabıta kovalıyor sudan çıkıyorlar ama geri giriyorlar. Bataklık olduğunu defalarca ikaz ediyoruz" dedi.

Başka bir balıkçı olan Yunus Soydan ise suyun altının bataklık olduğunun altını çizerek, "İki hafta burada arkadaşlarından birisi boğuldu. O da bunlardandı, belki kardeşleri bile olabilir. Sürekli buradayız, defalarca uyarmamıza rağmen girmeye devam ediyorlar. Tabelada da 'Suya girmek yasaktır boğulma tehlikesi' yazıyor, buranın altı bataklık. Ayağınız bataklığa değdiğinde kurtulma şansın asla yok" ifadelerini kullandı.