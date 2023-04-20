Arife gününde bayram şeker ve çikolatası satıcılarına yoğun ilgi

Bilecik'te Ramazan Bayramı öncesi arife günü bayram şekeri yoğunlu yaşanırken, satıcı taleplere yetişemedi.

Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilecek olan şeker, çikolata ve bayramlık çerezler görücüye çıktı. Birbirinden renkli ve lezzetli bayram şekerleri ile çikolataları tezgahlarda alıcısını beklerken, satışlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayramların olmazsa olmazları arasında ilk sıralarda yer alan şeker ve çikolata fiyatları ise 100 lira ile 400 lira arasında değişiyor. Her bütçeye uygun fiyatıyla satılan bayram şekerlerine, vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

"Son gün yoğunluğumuz arttı"

Bilecik merkez şadırvan mevkiinde bayram şekeri satan esnaf İlhan Öztürk, bayram için çeşitli renk ve tatlarda bayram şekerlerini satışa sunduklarını ifade ederek, "Ramazan ayının 15'inden itibaren şeker satışlarımız başlamıştı. Arife günüde satışlarımızı devam ediyor ve satış yoğunluğumuz daha da artıyor. Vatandaşların da ilgisi de yoğun. Aslında deprem felaketinden sonra Ramazan ayının gelmesi biraz insanların acılarını hafifletti. İnsanlar bayram heyecanıyla şeker, çikolata ve kolonya alışverişlerini yapıyorlar. Genelde de klasik şekerlere ilgi var, badem şekerlerine ilgi var" dedi.

Fiyatlar 100 lira ile 400 lira arasında değişiyor

Şeker ve çikolata fiyatları ile ilgili de bilgi veren Öztürk,"Fiyatlarımız çeşidine göre şekerler 60 liradan 100 liradan kadar, 100 liradan başlayarak 500 liraya kadar çikolata fiyatları çıkıyor. Geçen yıla göre fiyatlar yüzde 20-25 arttı" dedi. - BİLECİK