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Ardıçlı Gölü'nde Kış Manzarası Büyülüyor

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Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü, göz alıcı kış manzaraları ile ziyaretçileri kendine çekiyor. Buzla kaplı göl, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için adeta bir cazibe merkezi haline geldi.

Yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde mest eden kış manzarası

ERZİNCAN - Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Derinliği 5 metre olan, yüzeyi buzla kaplanan gölü görmeye gelen ziyaretçiler, manzaranın çok güzel olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Recep Onur Çetin, "Ergan Dağında bulunan gölün donması da güzel bir görüntü oluşturdu. Erzincanlılar donmuş gölün bu güzel manzarasını seyretmek, dağ havası almak ve bu doğal ortamı doyasıya yaşamak için buraya gelmeye başladılar. 2024 yılı Erzincan yılı dediler ve gerçekten Ergan Dağı da buna yakışır şekilde beyaz örtüsüyle tüm misafirlerini bekliyor" dedi.

Erzincan'ın güneyindeki Munzur dağlarının eteğinde 2 bin 970 rakımda bulunan ve yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tutan gölde güzel kış manzaraları oluştu. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin yanında bulunan göl, bölgeye gelen vatandaşların ilgisini çekiyor. Göl, fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi.

Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, drone ile havadan görüntülendi.

Ardıçlı Gölü'nde Kış Manzarası Büyülüyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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