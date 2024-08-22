Ardeşen'de deniz mevsiminde yapılan çalışmalara tepki

GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Rize'nin Ardeşen ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri 224'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından dere yatak tanzim ve ıslah çalışmalarının deniz mevsiminde yapılmasına yöre halkı tepki gösterdi. Çalışmalar nedeniyle denizin kirlendiğini, çocukların hasta olduğunu belirten Leyla Karagülden, "Burada deniz mevsimi çok kısa bir süre, 2 ay gibi kısa bir sürede biz bundan faydalanabiliyoruz" dedi.

Rize Valiliği tarafından yüzme yeri ilan edilen Ardeşen Işıklı Konak Deresi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 224'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından özel bir firmaya ihale edilen dere yatak tanzim ve ıslah çalışmaları nedeniyle denize giremeyen yurttaşlar, CİMER'e şikayette bulunurken Ardeşen Kaymakamlığı ve Rize Valiliği'ne çalışmaların durdurulması için dilekçe verdi.

"Güneşli havalarda çalışma yapmak zorunda olduklarını söylediler"

Bölge sakinlerinden Ayşe Akmermer şunları söyledi:

"Burada kendi yerli halkı olan insanlar memleketine her yaz denize girmek için geliyorlar ve denize girilen mevsimler de çok sınırlı aslında çünkü, çok yoğun yağış alanda bölge ve denize girdiğimiz süreler de kısıtlı. Bir de burada şu an bulunduğumuz yer, Rize Valiliği tarafından tespit edilen plajlardan birisi, denize girilmesi serbest olan plajlardan birisi. Bizim istediğimiz şey aslında şu; evet bir çalışma yapılabilir yapılmalıdır da ama denize girilen sürelerde olmaması bizim için daha iyi olacak. Çünkü temmuz- ağustos aylarında haziranın sonu itibarıyla herkes denize giriyor ama bu çalışmaların mart, nisan, mayıs ayında da yapılabilirliği biliyorum çünkü güneşli günler o aylarda da olabiliyor o yüzden ben o aylarda yapılmasını istiyorum açıkçası. Çünkü çocuklar da deniz kirliliğinden dolayı ishal, kusma bir sürü salgına yakalanıyorlar."

Akmermer, çalışmaların durdurulması için de dilekçelerle yetkili yerlere müracaat ettiklerini belirterek, "O dilekçeleri ve dilekçeleri de dönüş yaptılar. Zaten güneşli günlerde çalışmaların yapılması gerektiği söylendi. Oraya kadar her şey güzel ama güneşli günler farklı aylarda da oluyor ve denize girilen sürelerde yapılmaması bizim için daha iyi olacaktır" dedi.

"Denizlerden faydalanabilmemiz en temel insan hakkıdır"

Leyla Karagülden ise şu şekilde konuştu:

"Bizim burada çok ciddi bir sorunumuz var; öncelikle derelerimiz çok pis çünkü kanalizasyon akıyor ve bu yapılan çalışma bu kanalizasyon sularının da denize akmasına sebep oluyor. Ben az önce bir denedim ama yüzeyde kanalizasyon olduğunu gösteren çok ciddi emareler vardı hemen çıkmak durumunda kaldım. Zaten küçükleri soktuğumuzda onlar ertesi gün hastanelik oluyorlar bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor çünkü burada deniz mevsimi çok kısa bir süre 2 ay gibi kısa bir sürede biz bundan faydalanabiliyoruz. Bu en temel insan haklarından biridir diye düşünüyorum çünkü bu direkt sağlığımızla alakalı bir şey. Özellikle burada çay tarımı yapıldıktan sonra bireyler rahatlamak için, dinlenmek için serinlemek için suya giriyorlar ve bu su da hasta eden bir su oluyor. Bu 2 ay içinde farklı bir düzenleme yapılabilir diye düşünüyorum, kamu kurumlarının bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Bu sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz. Çok uzun yıllardır bu sorunu tekrar tekrar yaşıyoruz ve artık çok sıkıldık, vatandaşlar olarak isyan ediyoruz ve bu soruna çözüm bekliyoruz."