Ardanuç'ta Dağıtılan Yerli Tohumların İlk Hasadı Yapıldı

UĞUR İSTANBULLU

Ardanuç Belediyesi'nin sonbahar döneminde dağıttığı, çiftçiler tarafından 10 dönümlük alana ekilen yerli tohumların hasadına başlandı. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, "Buradan alacağımız ekinin tamamını yerli tohum ve yerli üretim, bunu da başka üreticilerimize ilçemizdeki tarlalarına ekmek isteyen başka üreticilerimize ücretsiz olarak buradan elde edeceğimiz tohumluk buğdayımızı güz mevsiminde tekrar dağıtacağız" dedi.

Ardanuç Belediyesi'nin sonbahar döneminde vatandaşlara dağıttığı yerli tohumun hasadı yapıldı. Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, şunları söyledi:

"10 DÖNÜMLE BAŞLADIK, 30 DÖNÜME ÇIKARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

"Bugün Ardanuç Belediyesince ilçemizdeki tarım çalışmalarını desteklemek amacıyla güz döneminde 10 dönümlük tarlayı ekin ektik yerli tohum kullanarak. Bugün de hasadını yapıyoruz; hem ilçe merkezimizden gelen arkadaşlarımız, hem kadın üretici kooperatifinden gelen hem Belediye çalışanları, Tütünlü köyünden yaşayan vatandaşlarımızın da desteğiyle bugün hasadı gerçekleştiriyoruz. Buradan alacağımız ekinin tamamını yerli tohum ve yerli üretim, bunu da başka üreticilerimize ilçemizdeki tarlalarına ekmek isteyen başka üreticilerimize ücretsiz olarak buradan elde edeceğimiz tohumluk buğdayımızı güz mevsiminde tekrar dağıtacağız. Çok güzel bir çalışma katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu yıl 10 dönümle başladık ama gelecek yıl bu tarlanın sahibi de ücretsiz olarak tarlasını bize Esin teyzemiz tahsis etti. Başka gönüllü vatandaşlar da var onlarda hiçbir ücret almadan tohumluk üretim amacıyla tahsis ettiler. Tarlalarını sanıyorum gelecek yıl 30 dönümün üzerinde bir alanı tohumluk ekin dikerek bu tarımsal çalışmamızı daha da ilerleteceğiz.

"BİRİNDEN YAĞ BİRİNDEN UN BEKLİYORUZ"

Birinci hedefimiz yerli tohumu Türkiye'de bulmak zor. Maalesef 2007 yılında ben Belediye Başkanıyım bize gelen resmi yazıyla Ardanuç Belediyesi zabıtası, polis ve Tarım İlçe Müdürlüğünün görevlileri birlikte tuttuk. Ardanuç pazarındaki yerli tohumları toplandı ve imha edildi, o da yetmezmiş gibi Ekşinar gibi köylerde yakın tarımın yoğun olduğu köylerde, köyde de toplanıp imha edildi. Bu aklı kim verdiyse yanlış bir politikaydı yani artık buradaki köylerimizde dahil birçok meyvenin, sebzenin, ağacın yerli tohumunu bulmakta zorluk çekiyoruz. Onun için ilk hedefimiz buranın bu yöreye özgü yerli tohumları gün ışığına çıkarmak bunu diğer köylülerle beraber yaygınlaştırmak birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimizde şimdi tabi bir çuval un 600 lira olmuş. Geçen yıl 200 lira falandı ve önümüzde daha da fiyatların yükseleceği, bulmakta sıkıntı çekeceğimiz ekmek Ardanuç gibi yerde 5 lira. Onun için üretimi ne yapıp edip geliştirmemiz lazım, teşvik etmemiz lazım. Bu ülkenin kalkınması eğer Rusya'yla Ukrayna savaş yapıyor. Birinden yağ bekliyoruz birinden un bekliyoruz. Biz de diyoruz ki savaşma barış. Gelin burada bakın emekçiler el ele verip üretim yapıyor. Efendim bunu da kendi insanımıza katma değer olarak geçimlerine pozitif gerekçe olacak. Bizim bütün hedefimiz bu hem yöresel üretimi desteklemek, kalkındırmak hem de unutulmaya yüz tutan tohumları yeniden gün ışığına çıkarmak."

"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK"

Ardanuç Belediyesi çalışanı Cem Pehlevan, "Bugün Belediyemizin örnek olarak tarıma desteklemek amacıyla yapmış olduğumuz projeli buğday hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu köyde Tütünlü köyünde ikamet etmekteyim. Örnek teşkil ediyor tabi ki teşvik ediyor. Karşılarda görüyoruz bu sene ekim daha iyi bir durumda ekonomik şartlarda malum onun için millet ekime yöneliyor bu da daha güzel bir örnek oldu" dedi

"ÇORBADA BİZİM DE BİR KAŞIĞIMIZ OLSUN"

Gönüllü vatandaş İsmail Usta, "Ardanuç'un Tütünlü köyünden yani buralıyım ben. Ben yazları buralarda geziyorum zaten ben başkanımın burada tarlayı ekmesi sebebiyle Ardanuç Belediyesi Başkanlığının dedik bizim de bir katkımız olsun kaldırma yönüyle onun için Başkanıma yardım için geldim. Ekiliyor tabi önceki gibi olmasa da kısmen yine ekiliyor bu sene biraz daha ekildi. Bu sene Buğdayda çok güzel mevsimden dolayı, yağmurdan kışın kar yağması dolayısıyla güzel bir hasat olacak bu sene" diye konuştu.